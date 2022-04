Nuit de gel : les arboriculteurs lorrains globalement épargnés

Certains arboriculteurs n'en ont pas dormi de la nuit. Un épisode de gel vient de parcourir la France, et s'est prolongé jusqu'au petit matin de ce lundi 4 avril. Si des exploitations fruitières font déjà une croix sur leur prochaine récolte, les Lorrains peuvent souffler pour l'instant selon la FDSEA de Meurthe-et-Moselle.

Fleuraison tardive

"Pour le moment, les arboriculteurs sont plutôt sereins au vu de l'avancée de la végétation", commente le président de la fédération départementale, Luc Barbier, avant de poursuivre, on est sur un retard de la fleuraison sur les autres années, donc pour le moment, il n'y a pas d'inquiétude majeure."

"La mirabelle en bouton est capable de résister à plus que ça" - Luc Barbier président de la FDSEA 54

Les fruits susceptibles d'avoir été touchés sont les pêches et les abricots, "des productions plus que mineures chez nous, là il risque d'avoir des dégâts importants", prévient Luc Barbier. Le Grand-Est est concerné en majorité par la prune mirabelle, la quetsche, la pomme et la poire, qui sont pour le moment épargnées. La Fédération se donne deux à trois semaines pour faire le bilan de cette épisode de froid avec les arboriculteurs.

Différent de l'épisode d'avril 2021

Cette chute brutale des températures en-dessous du zéro peut rappeler l'épisode de froid qui avait également frappé la France en avril 2021. A la différence que cette année, il est venu plus tôt. "On avait gelé entre le 17 et 21 avril, là on est le 3 et le 4. Les températures en 2021 étaient descendues à moins 8 degrés pendant 10 heures, là on a eu des températures qui sont descendues en moyenne aux alentours de moins 5 degrés", compare Luc Barbier.

Le stade végétatif n'est donc pas le même. Les fruits ne sont pas en fleurs, ils ne sont donc pas encore ouverts, ce qui les protège du gel. A cela s'ajoute, "la condition particulière du mirabellier, qui est plus adapté à des climats plus rigoureux. La mirabelle en bouton, telle qu'elle est aujourd'hui, est capable de résister à plus que cela encore", ajoute le président de la FDSEA.

Le gouvernement a toutefois promis l'ouverture, si nécessaire, d'un "fonds d'urgence" pour les départements les plus touchés.