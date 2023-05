Nuits-Saint-Georges : un infirmier psychiatrique devient vigneron et s'engage pour la biodiversité

2 hectares d'amour

Jean Marshall et son chien Kotti dans les vignes à Nuits-Saint-Georges © Radio France - CM

Comment un infirmer psychiatrique peut-il devenir vigneron alors qu'il a fui le terroir de son père toute sa vie ? Pour comprendre l'histoire de Jean, il faut raconter celle de son papa Tim Marshall. Dans les années 60 il a été l'un des premiers étrangers à s'installer en Bourgogne et à se lancer dans la viticulture. Un héritage parfois encore difficile à porter pour son fils Jean.

ⓘ Publicité

loading

Renaissance

Depuis le décès de Tim Marshall, deux maladies professionnelles de la vigne ont été reconnues : Parkinson et le cancer de la prostate. Deux maladies dont a souffert le papa de Jean après avoir utilisé toute sa vie des produits chimiques pour traiter son vignoble.

"Mon père mélangeait les produits chimiques à la main. Il mettait les fonds de bidon au fond du jardin. À son époque personne ne se rendait compte de l'impact sur la santé" - Jean Marshall

loading

Pêchers de vigne et abricotiers

Le projet de Jean Marshall c'est de faire perdurer le domaine viticole de son papa. En revanche, il refuse catégoriquement toute utilisation de produits chimiques et de machine. Jean a commencé par arrêter le labourage qui détruit d'après lui beaucoup trop de micro-organismes essentiels à la survie de la vigne. Les 2 hectares de domaine sont cultivés en bio depuis deux ans. Pour enrichir les sols et augmenter leur fertilité, il s'est rapproché d'une pépinière à Change (21) spécialisée dans les arbres fruitiers bio : les Fruitiers de la Cozanne .

loading

Réseau social naturel

Les arbres dans les vignes servent à climatiser la parcelle en créant de l'ombre et surtout en créant une connexion par les racines. Dans le sol, les arbres et les vignes communiquent en permanence. Une technique qui peut prévenir des maladies et ainsi éviter la mort de certains pieds plus fragiles.

loading

1m50

En Bourgogne on aime la tradition, surtout dans les vignes. Mais parfois, la tradition on aime lui tordre le coup ! Par exemple : les piquets entre les ceps. Normalement un piquet mesure 1m de haut maximum. Jean a décidé de les faire grimper jusqu'à 1m50. Ainsi, il peut adapter une nouvelle technique de taille qui consiste à conserver du feuillage en hauteur. Les feuilles ont 2 avantages : elles créent de la photosynthèse par le dessus et protègent les raisins du soleil par le dessous. Les raisins perdent alors moins d'eau en pleine chaleur estivale.

loading

Conserver d'avantage de feuilles sur un pied de vigne est aussi une contrainte car la plante va alors avoir besoin de plus d'eau. La production de raisin peut être moins importante. Mais Jean Marshall ne s'interdit pas de faire machine arrière si jamais la vigne ne produit pas assez. D'ailleurs il individualise toutes ces nouvelles techniques à chaque pied en fonction de ce qu'il peut produire ou non.

Jean attend beaucoup de cette année 2023. L'année dernière il a vendu toute sa récolte pour se faire une trésorerie. Mais là, dans quelques mois il vinifiera sa production pour la toute première fois dans une cuverie toujours en cours de construction à Nuits-Saint-Georges.

On lui souhaite bonne chance et avec "Plus Belle la Vigne" on retournera le voir pour suivre cette nouvelle étape de sa nouvelle vie.