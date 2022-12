Nyons : un léger retard pour la récolte de l'olive de bouche

Dans le berger d'Olivier à Nyons certains arbres portent encore de grosses olives. Ce sont celle réservées à l'olive de bouche ou olive de conserve, bref les olives que l'on mange à l'apéro ou que l'on cuisine. Il et va falloir encore attendre un peu pour les cueillir. Elles doivent être mûres bien sûr et donc légèrement bleu mais aussi ridées. Et ce n'est pas encore le cas.

Un peu trop d'humidité

Patrick Floret, le papa d'Olivier le confirme. Il est président du syndicat de l'olive de Nyons. Cette année toute la production d'olives de bouche a du retard. Elle débutera en fin de semaine prochaine, quelques jours avant Noël. La pluie qui est tombée ces derniers jours a fait que l'olive n'a pas séché correctement : elle est encore gonflée d'eau. Il faut un peu de froid et un bon coup de mistral pour sécher le fruit.

Une olive de bouche haut de gamme

L'olive noire de Nyons reste une olive haut de gamme que les particuliers trouvent aux alentours de 18/20 € le kilo selon le conditionnement. C'est aussi une bonne rentabilité pour les 650 producteurs d'olives AOP de Nyons plus rémunérateur que l'olive avec laquelle on fait de l'huile. L'AOP produit environ 300 tonnes d'olives de bouche.

La fête de l'olive piquée

Nyons organise ce samedi 17 décembre la fête de l'olive piquée. Une fête traditionnelle qui et à l'honneur cette technique très ancienne qui permet d'enlever l'amertume du fruit plus rapidement qu'avec la saumure. L'olive est piquée avec une aiguille puis on ajoute du sel et a bout de quelques jours, elle est comestible. En trempant l'olive dans la saumure il faut plusieurs mois avant de la consommer. Ma fête de l'olive piquée se déroule durant toute cette journée de samedi place de la Libération à Nyons avec un marché de producteurs, des dégustation et des ateliers pour apprendre cette technique.