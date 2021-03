Oenologie : la 15e édition des "Féminalise" transférée à Beaune

Le Concours mondial des Féminalise devait se dérouler à Paris les 7 et 8 avril mais en raison de la crise sanitaire, la manifestation est transférée à Beaune. Un jury international et 100% féminin va y déguster des vins du monde entier.

Le Concours mondial des Féminalise est un concept fort où les vins du monde entier sont exclusivement dégustés par un jury 100% féminin du monde entier (France, Japon, Chine, Brésil, Mexique, Allemagne, Italie, Belgique, Suisse, Liban...). Il est ouvert à tous les producteurs et productrices, caves coopératives, négociant(e)s, importateurs(trices) français ou étrangers qui peuvent faire concourir leurs vins tranquilles, effervescents, liqueurs et/ou sakés.

La 15ème édition devait se tenir les 7 & 8 avril au Parc Floral de Paris, mais le contexte de crise sanitaire et la situation qui se dégrade en région parisienne contraignent son organisation à revoir ses plans. Toutes les dégustations sont transférées à Beaune en Côte-d'Or à partir de ce mardi 30 mars et jusqu'au 8 avril au Novotel et le 7 et 8 avril, au Novotel et dans une salle du Kyriad Panorama.

Des milliers de vins et des dégustatrices du monde entier

L’édition 2020 avait accueilli 530 dégustatrices, entre 1000 et 1500 producteurs pour 4470 vins présentés dont 95 sakés au cours de 70 sessions de micro-dégustations.

Importatrices, commerciales, cavistes, restauratrices, sommelières… Les dégustatrices sont choisies parmi les actrices de la filière vin sur la base de leurs facultés de dégustation et sont toutes des professionnelles averties ou passionnées aguerries. En tant que professionnelles elles sont capables de déguster et d'apprécier toutes les typicités des vins (secs, moelleux, charpentés, mutés, fins, fruités, etc). 1/3 de ces passionnées aguerries ont bénéficié d’une formation, ou font partie d’un club de dégustation ou ont déjà participé à des concours ; 2/3 sont des professionnelles (sommelière, caviste, restauratrice, etc).

Un système de dégustation unique et optimal

Chaque vin/liqueur/saké est dégusté par des femmes placées à des tables différentes respectant les normes de sécurité imposées par la crise sanitaire et pour garantir un bon déroulement des dégustations. Chacune a son propre matériel de dégustation. Les vins présentés et servis par des serveurs qualifiés sont dégustés à l’aveugle, les bouteilles glissées dans des chaussettes opaques de couleur pour cacher l’étiquette. Chacune déguste un vin différent de sa voisine, en conséquence ni commentaire, ni influence ne sont possibles et il règne un silence total, une concentration et une harmonie pour un résultat optimal.

Le respect du vin/liqueur/saké

Les produits sont acheminés par camion frigorifique à bi-température. Tous les vins/liqueurs/sakés sont dégustés à l’aveugle, à température (ouverture des bouteilles le matin du concours) et servis au verre par des serveurs qualifiés. En cas de défaut du vin, une bouteille de substitution conservée à la bonne température est servie aux dégustatrices et une attention toute particulière est donnée à l’ordre des vins dégustés pour garantir des résultats optimaux.

Une analyse stricte et précise

Chaque vin est noté via une fiche de dégustation comportant 39 points de contrôle.

Médailles et palmarès du concours

Les médailles FEMINALISE Or ou Argent sont attribuées aux meilleurs vins dégustés. Elles sont imprimées en 3D avec un procédé de micro gravure pour empêcher les copies. Les médailles FEMINALISE sont un outil de vente reconnu et un gage de qualité facilement identifiable dans le monde. Le palmarès sera publié sur le site internet le 12 avril. Différents filtres de recherche seront disponibles : par couleur de médaille (or/argent), appellation, couleur, nom de producteur etc. Il est également communiqué à un listing d’acheteurs à travers le monde.