Oeufs contaminés : les Pays-Bas pourraient abattre des millions de poules

Les éleveurs néerlandais pourraient abattre des millions de poules contaminées par un insecticide jugé dangereux pour l'homme, le fipronil. Les représentants des exploitations réclament des indemnités pour les pertes causées par un usage "frauduleux" du fipronil.

Des millions de poules pourraient être abattues aux Pays-Bas. En cause, la présence de fipronil, un insecticide jugé dangereux pour l'homme par l'Organisation mondiale de la santé. La semaine dernière, les supermarchés néerlandais et allemands avaient retiré en grande quantité les œufs de leurs rayons. Des pertes qui s'élevaient déjà à "plusieurs millions d'euros" selon le syndicat néerlandais des éleveurs de volailles.

LIRE AUSSI : Scandale sanitaire : des millions d’œufs retirés de la vente aux Pays-Bas et en Allemagne

Déjà 300.000 poules abattues

L'ampleur du scandale est apparu au grand jour la semaine dernière aux Pays-Bas, où jusqu'à 180 élevages ont été bloqués et des rappels massifs ordonnés alors que les taux de fipronil --une molécule utilisée pour éradiquer le pou rouge sur les poules-- dépassaient parfois largement les seuils autorisés par la réglementation européenne. La crise s'est ensuite propagée en Allemagne, en Suisse et en Suède, où des millions d’œufs provenant des Pays-Bas --qui comptent près de 50 millions de poules pondeuses-- ont été rappelés et détruits.

Certains éleveurs néerlandais ont commencé à détruire leur cheptel. 300.000 poules contaminées ont déjà été abattues selon l'organisation agricole néerlandaise LTO. Un à plusieurs millions de poules pondeuses pourraient connaître le même sort si les éleveurs estiment qu'il n'est plus rentable de les maintenir en vie, a-t-elle prévenu dimanche soir.

Des organisations de défense des droits des animaux néerlandaises ont prévu de manifester lundi contre l'abattage, par gazage au CO2, de 60.000 poules prévu dans une ferme de la province de Drenthe (nord-est)

Des enquêtes pénales sur l'utilisation frauduleuse du fipronil

Le gouvernement de La Haye a promis un plan d'aide d'urgence alors que le secteur estime déjà les pertes à "plusieurs millions d'euros". Des représentants des exploitations touchées aux Pays-Bas, en Belgique ou de Basse-Saxe (ouest de l'Allemagne) ont déjà annoncé qu'ils réclameraient des indemnités, une fois que les responsabilités auront été clairement établies.

Car aux Pays-Bas comme en Belgique, des enquêtes pénales sont en cours sur l'utilisation frauduleuse du fipronil. Dans le collimateur des enquêteurs, la société néerlandaise spécialisée dans la désinfection d'élevages ChickFriend, et son fournisseur belge Poultry-Vision, selon les médias.

En Belgique, 57 sociétés, représentant 86 poulaillers, sont suspectées d'être contaminées, soit un quart des 210 élevages de poules pondeuses du pays. Elles font toutes l'objet de vérifications sur leurs contacts ou contrats avec ChickFriend depuis le 1er janvier 2017, a précisé à l'AFP Danny Coulier, président de l'organisation belge regroupant les éleveurs de poules et lapins. A ce jour, le taux de fipronil détecté dans leurs œufs est très faible, en moyenne "dix fois inférieur" au seuil maximal autorisé.

Samedi, l'Agence fédérale belge pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca) a reconnu qu'elle avait connaissance depuis juin d'un "problème de fipronil dans le secteur avicole", mais elle n'en a informé les pays voisins, par un système d'alerte européen, que le 20 juillet.

LIRE AUSSI : La France épargnée "à ce jour" par le scandale des œufs contaminés