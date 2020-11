Oléiculteurs amateurs, vous pouvez aller récolter vos olives !

Si vous êtes oléiculteur amateur, sachez que vous avez le droit d'aller récolter vos olives, malgré le confinement. Le syndicat France Olive et le groupement des oléiculteurs de Vaucluse, très inquiets pour la filière, ont obtenu gain de cause auprès des autorités. Les producteurs d'olives, professionnels et amateurs, ont donc une dérogation pour se rendre dans leur oliveraie puis au moulin.

N'oubliez pas l'attestation

L'attestation est disponible sur le site de France Olive. La récolte a débuté le 1er novembre et se poursuit jusqu'à fin décembre. Impossible de l'entamer après le confinement, sous peine de perdre une partie de la récolte. Isabelle Casamayou travaille au groupement des oléiculteurs de Vaucluse. Elle incite tous les amateurs à aller cueillir leurs olives, dotés de leur attestation. "Si les oléiculteurs amateurs ne peuvent pas se rendre dans les vergers, on perd la récolte. Ce sont des personnes qui ont travaillé toute l'année, on ne peut pas laisser les olives sur les arbres. C'est un produit de première nécessité, qui nous nourrit ! Et un produit dont on est fiers !"

"Un tiers de la production française d'huile d'olive est assurée par les amateurs." - Isabelle Casamayou du groupement des oléiculteurs de Vaucluse

En Vaucluse, on compte entre 8.000 et 10.000 producteurs dont ça n'est pas le métier. Ils alimentent les nombreux moulins du département. André Horard est moulinier à Gordes, au clos des Jeannons. Il lance un appel : "Venez dans les moulins, nous somme ouverts ! L'olive est une denrée périssable comme tout produit agricole. C'est l'or de la Provence, on ne va pas la sacrifier."

Ces dernières années, la récolte d'olives n'était pas fameuse, à cause notamment de la mouche de l'olivier. Cette année, la production est là, "alors il faut que les oléiculteurs viennent pour qu'on survive", conclue André Horard.