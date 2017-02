Olive de Nyons: une récolte moitié moins importante que l'an dernier

Après une année record l'an dernier, la récolte d'olives est petite cette année dans le Nyonsais et les Baronnies (Drôme), moitié moins importante. Nyons organise le 33ème Alicoque ce week-end, la fête de l'huile nouvelle.

Les oliviers du Nyonsais et des Baronnies ont été un peu fainéants cette année. Ils avaient donné une récolte exceptionnelle, record, l'hiver dernier. Leur cycle fait qu'ils ont moins produit cette année. De plus, la sécheresse des mois d'août et septembre a ralenti la croissance des olives. La mouche de l'olive a un peu sévi cette année aussi, mais dans des secteurs très localisés. Elle n 'a pas causé de dégâts majeurs.

L'an passé, la récolte était exceptionnelle; les arbres se sont reposés cette année

Résultat: la récolte est au moins moitié moins importante que l'an passé, "60 à 50% de moins" annonce Patrick Floret, le président du syndicat de l'olive de Nyons et des Baronnies. Il n'a pas encore le tonnage précis et définitif de la récolte qui vient de se terminer, mais table sur environ 250 tonnes d'olives de bouche et environ 200 tonnes d'huile d'olive.

A la Coopérative du Nyonsais, qui regroupe plus de 300 oléiculteurs, la direction annonce avoir produit cette année une centaine de tonnes d'huile d'olive et à peu près l'équivalent en olives de bouche. C'est environ une fois et demi de moins que la moyenne de ces 5 à 10 dernières années.

Pas d'inquiétude sur les stocks et une belle qualité

La récolte exceptionnelle de l'an passé avait permis de refaire les stocks; la petite récolte de cette année est donc acceptée avec plus de sérénité.

Mais si la quantité est faible, les professionnels se réjouissent de la qualité cette année. Le froid des dernières semaines a permis de bien rider l'olive noire, de lui donner son aspect typique de l'AOP. L'huile d'olive elle est bien fruitée.

Nyons organise ce week-end le 33ème Alicoque, et si vous voulez goûter l'huile nouvelle fraîchement sortie des moulins, rendez-vous est donné à 11h ce dimanche sur la place centrale pour une dégustation sur des petits croûtons frottés à l'ail!