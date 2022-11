Olive de Nyons : la récolte s'annonce très moyenne

C'est l'ouverture de la récolte des olives de Nyons, ce mercredi.

Cette année ne ressemblera pas aux deux précédentes : les oléiculteurs s'attendent à une petite récolte. Ils sont inquiets devant des arbres peu fournis en fruits, en raison de la sécheresse depuis le printemps, avec une maturité peu homogène. Autre particularité de la saison 2022 : les olives sont très grosses, gorgées d'eau, et beaucoup sont déjà tombées à terre. Ici, c'est la douceur de l'automne qui est en cause, les fruits préférant le froid.

"Si on est pressés de récolter, c'est que les olives ne tiennent pas. Si on ne fait pas de l'olive de table, on veut faire au moins de l'huile", confie Pascal Condamines, producteur à la ferme des Tuilières, à Nyons. Cet oléiculteur mise sur une demi-récolte, cette année.