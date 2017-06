Olivier Nasles : "Les producteurs d'huile d'olive doivent se bouger sinon la filière risque de mourir "

La production d'huile d'olive française devrait atteindre péniblement les 3.200 à 3.400 tonnes pour la campagne écoulée 2016-2017. Des chiffres catastrophiques qui font vivement réagir le spécialiste de l'or vert provençal Olivier Nasles, président de l'interprofession de l'huile d'olive en France.

France Bleu Provence : 65% de l'huile d'olive française est produite en Provence Alpes Côte d'Azur. La production 2016-2017 n'a pas été bonne du tout. Pour quelles raisons ?

Olivier Nasles : Pour une raison technique : les oliviers de Provence ont subi une forte sécheresse en mai 2016, la floraison s'est mal passée l'an dernier, et nous avons perdu 40% de la récolte.

FBP : Mais il y a d'autres raisons... et là, vous poussez un coup de gueule !

ON : Oui, il y a raison permaente : les oléiculteurs provençaux ne sont pas assez réactifs au changement climatique. Ils doivent absolument améliorer l'irrigation des oliviers mais aussi la fertilisation, la taille des arbres. Nous sommes en train de perdre un savoir-faire parce que les nouvelles générations n'ont pas forcément envie de travailler comme le faisaient leurs parents, leurs grands-parents.

FBP : Ce sont surtout les professionnels que vous voulez faire bouger !

OB : En Provence, la moitié de l'huile de l'olive est faite par des producteurs familiaux. Eux, ils peuvent expliquer qu'ils n'ont pas envie de passer leur temps à s'occuper de leurs oliviers. Mais les oléiculteurs professionnels, eux, n'ont aucune excuse ! On a planté beaucoup d'oliviers depuis une quinzaine d'années et pourtant, la production d'huile d'olive est en baisse depuis 6 ou 7 ans, ce n'est pas normal !

FBP : Que faire pour redresser la barre ?

ON : Nous, responsables de la filière, on essaie de les conseiller les producteurs, d'encourager de nouvelles pratiques. Et puis parfois, se faire engueuler, ça motive un petit peu ! Il faut absolument améliorer nos méthodes et notre productivité sinon la filière oléicole provençale risque de mourir ! Il faut réagir très vite car la production française ne représente déjà que 4% de la consommation d'huile en France.

FBP : En plus, les maigres récoltes en France ont provoqué la hausse des prix !

ON : Le litre d'olive peut atteindre 13 ou 14 euros le litre, jusqu'à 25 euros le litre au tarif vendu au consommateur. Nous sommes de moins en moins compétitifs par rapport aux autres pays où la production d'huile d'olive explose : Espagne, Portugal, Tunisie et Maroc.