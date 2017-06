Olivier Sumeire, président de l'AOP Côtes de Provence-Sainte Victoire : "Les rosés de l'été 2017 sont fins et élégants"

Avec l'été, les vins rosés de Provence reviennent en force sur les tables. Quelles sont les caractéristiques du millésime 2016 ? Olivier Sumeire, président, de l'AOP Côtes de Provence-Sainte-Victoire était l'invité de France Bleu Provence ce mardi matin.

France Bleu Provence : Il faut beau, il faut chaud, les barbecues sont de sortie et le rosé 2016 est en vente. Quelles sont les qualités du millésime des vins que vous produisez ?

Olivier Sumeire : Comme chaque année, le millésime 2016 est exceptionnel... bien évidemment ! Nous avons eu d'excellentes conditions météo, en particulier pendant les vendanges. L'AOP Côtes de Provence - Sainte Victoire, ce sont des rosés de grand caractère, avec de la minéralité, de la finesse, de l'élégance et une pointe de vivacité. Nos rosés se reconnaissent et ils sont homogènes.

FBP : Un rosé à 8-10 euros sera t'il forcément meilleur qu'un rosé à 5-6 euros, ou est-ce surtout une affaire de goût ?

OS : On peut arriver à trouver dans des entrées de gammes des vins rosés corrects parce qu'ils bénéficient d'avancées technologiques. Les laboratoires oenologiques ont aidé les caves particulières et les coopératives à progresser. Maintenant, quand on cherche des typicités particulières, quand on veut la quintessence du rosé, en augmentant le curseur du prix, on augmente les chances d'obtenir entière satisfaction.

FBP : Les vrais rosés de Provence sont-ils victimes de la concurrence des "faux rosés" coupés avec de l'eau et aromatisés : rosé pêche, rosé pamplemousse par exemple ?

OS : Non, pas vraiment. En 20 ans, la consommation de vin rosé français est passée de 10 % à 30 % du marché, on atteindra 35 % rapidement. Les producteurs de rosé français méritent cette progression grâce au travail fourni depuis les années 90. Et dans les Bouches-du-Rhône et le Var, on a clairement une identité : "rosé = Provence, Provence = rosé". Même si on produit de très grands rouges, de très grands blancs, le rosé aujourd'hui c'est un rouleau-compresseur.