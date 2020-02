VIDÉO. Olivier Torres sur le risque de burn-out chez les agriculteurs

Olivier Torres est professeur à l'université Montpellier et MBS et président de l'observatoire Amarok, une association héraultaise qui s'intéresse à la santé mentale et physique des travailleurs non salariés. Parmi eux, les agriculteurs.

Alors que le Salon de l'agriculture ouvre ses portes demain, à Paris, une étude d'Amarok nous apprend, entre autre, qu'un tiers des agriculteurs est en risque de burn-out. C'est deux fois plus que pour les chefs d'entreprises.