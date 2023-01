"On attend le retour du froid" : pépiniéristes et arboriculteurs espèrent une chute rapide des températures

Il n'a pas fait assez froid ces dernières semaines en Drôme Ardèche. Conséquence, certains végétaux sont en avance de quelques jours voire de quelques semaines. Exemple sur la pépinière de Jean-Michel Roux, à Tain-l'Hermitage, la végétation est en train de redémarrer, il n'y a eu que quatre ou cinq jours de gel matinal et le reste du temps, il a fait trop chaud.

Alors que le froid permet l'arrêt de sève dans la plante, c'est-à-dire que la plante arrête de pousser, explique le pépiniériste. Grâce aux températures en dessous de sept degrés, un végétal arrête sa croissance au moins 800 heures par an soit environ deux mois de froid. Veille nécessaire pour que l'arbre ou la plante puisse repartir de plus belle au printemps.

A gauche, un rosier trop en avance. A droite, comment il devrait être en cette saison. © Radio France - Erwan Chassin

Pour illustrer ses propos, Jean-Michel Roux se penche sur ces rosiers, " ils démarrent toujours normalement fin février, mais on voit qu'ils commencent déjà à mettre des feuilles alors qu'on est juste mi-janvier". Il prendra aussi l'exemple des hortensias. Pourtant le pépiniériste n'est pas inquiet, pas encore. Car le froid doit revenir dès ce dimanche 15 janvier, pour au moins une semaine avec des températures entre deux et sept degrés.

Conséquence, pas de sang d'encre non plus chez les arboriculteurs explique le drômois Bruno Darnaud, élu à la Chambre d'agriculture. "La seule espèce que l'on surveille un peu plus que les autres, c'est l'abricot du Colorado, on a trois à cinq jours d'avance sur l'année la plus précoce que l'on ait connue. Pour les autres espèces, on attend. "