"On doit subir" : les jardiniers en herbe et les professionnels de Haute-Vienne espèrent le retour de la pluie

La terre manque d'eau en Haute-Vienne ! C'est le constat du comité sécheresse qui s'est réuni le mercredi 22 février : le déficit en eau serait de 30% à cause des faibles précipitations depuis l'été dernier. La préfecture appelle donc les usagers à faire davantage d'effort sur la consommation en eau et de sobriété.

ⓘ Publicité

Du côté des jardins partagés, on attend la pluie

Les jardiniers en herbe, eux, attendent la moindre goutte d'eau pour leurs fruits et légumes. Housni, retraité mais passionné de jardinage, passe ses journées au jardin familial du Val de l'Aurence, à Limoges. Il est emmitouflé dans son blouson au milieu de son lopin de terre clairsemé. Il regarde ses poireaux au loin et ils font triste mine. "C'est le poireau du mois de juillet. Ils sont bouffés par les bêtes, parce qu'il n'y a pas assez d'eau" explique tristement le maraîcher amateur.

Le retraité de 71 ans s'affaire dans son potager à nettoyer et déblayer les allées. C'est tout ce qu'il peut faire pour l'instant. Il a même décidé de reporter les semis, alors même qu'il avait déjà tracé les sillons dans la terre pour accueillir les futures semences. "Le semi pourrait pousser, comme les fèves ou les petits pois. Mais au moment que ça aura bien poussé, la chaleur sera revenu et ça sera foutu" se désespère Housni.

Quand il est question d'un possible retour des restrictions en eau, Housni s'avoue, résigné. "On doit subir, c'est tout. On n'est pas sorti de l'auberge" conclu-t-il.

Du côté des maraîchers, on fait face à la sécheresse

Pierre-André, de la ferme des Vivants au Vigen fait déjà le maximum pour préserver la ressource en eau. Il fait sa première saison en tant que maraicher, et il a tout prévu ! "Avant de choisir mon terrain, j'ai fait venir un sourcier qui m'a confirmé qu'il y avait bien de l'eau en profondeur. Un forage était donc possible" explique le maraîcher.

Pierre-André a déjà planté ses arbres fruitiers qui feront de l'ombre sur ses fruits. © Radio France - Philippine Thibaudault

Avant de se lancer dans cette aventure, Pierre-André avait en tête le contexte de la sécheresse et les difficultés qu'ont rencontré les agriculteurs notamment. Il a cherché à s'éloigner de l'agriculture conventionnelle, pour se tourner vers une culture de la terre plus respectueuse. "Il faut penser à pallier ces problèmes de sécheresse avec la récupération d'eau de pluie. Donc, faire des bassins. On a mis en place aussi un goutte-à-goutte, qui permettent de concentrer le besoin en eau au moment où la plante en a le plus besoin" présente-t-il.

"On ne retourne pas la terre, et on fait un système de paillage pour éviter la transpiration des légumes. Entre des lignes d'arbres, on aura des légumes. Les arbres vont ainsi apporter de l'ombre aux légumes et diminuera ainsi les apports en eau" conclut Pierre-André.