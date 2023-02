"On n'en veut pas" : un projet de méthaniseur XXL à Ludres soulève des inquiétudes

C'est une usine de méthanisation XXL qui doit s'installer à Ludres d'ici 2025. Le projet est mené par l'entreprise privée CVE, soutenu par la métropole du Grand Nancy et entend traiter jusqu'à 29 000 tonnes de biodéchets par an. Il s'agit essentiellement de restes alimentaires, de déchets verts ou de fibres de papiers, issus de l'industrie agroalimentaire et récoltés dans un rayon de 25 km autour de Ludres.

Ce méthaniseur géant, qui traitera 88 tonnes de déchets par jour, produira du biométhane qui sera réinjecté directement dans le réseau local de gaz. Une grande partie des déchets sera aussi valorisée sous la forme d'un engrais naturel pour des exploitations agricoles alentour. Un projet qui arrive alors que la loi oblige depuis le 1er janvier les entreprises qui produisent plus de 5 tonnes de biodéchets par an à trouver une solution pour les traiter.

Une consultation publique et des inquiétudes sur l'épandage

Le préfet a lancé une consultation publique sur le sujet, pour demander l'avis des citoyens et des maires concernés. Le plan d'épandage présenté dans le dossier de consultation concerne 27 exploitations agricoles, de la métropole du Grand Nancy jusqu'au Saintois. Elles sont réparties sur près de 5000 hectares et 64 communes. Et certains maires soulèvent des inquiétudes et dénoncent la méthode.

"Tout cela se fait en catimini, il n'y a aucun dialogue", regrette le maire de Tomblaine Hervé Féron. "On est vent debout contre ce projet parce que le dossier est monté de façon bienveillante vis à vis des industriels", dénonce-t-il. Il ajoute que "le plan d'épandage, ce n'est pas un petit plan d'épandage du petit fermier du coin. On organise des sites à proximité d'habitations, c'est le cas à Tomblaine et Saulxures, où les nuisances olfactives vont être terribles. Il y a aussi du gaz à fort effet de serre, la pollution des sols, la pollution des nappes phréatiques."

"La méthanisation est une bonne idée, mais pas quand on atteint des quantités industrielles" - Hervé Féron

CVE assure que le digestat utilisé sera adapté à chaque exploitation et respectera évidemment les réglementations en vigueur. Il permettra aussi aux agriculteurs concernés de faire d'importantes économies. Cependant, certains s'interrogent sur sa composition réelle, comme le président de la Communauté de Communes du Pays du Saintois Jérôme Klein. "C'est là que le bât blesse", reconnaît-il.

En manque d'information et plutôt favorable sur le principe à la méthanisation, il a organisé lui-même des réunions publiques avec des élus, CVE et des habitants des 24 communes concernés. "On a du mal à savoir ce qu'il y aura dedans", affirme-t-il. "On a des volumes de bouts de papeterie estimé à 10 500 tonnes dans le dossier de consultation, c'est 40% du volume de déchets à traiter dans la méthanisation, alors que CVE nous dit qu'il n'y aura pas plus de 2 à 3000 tonnes. C'est un gap important qui aura des répercussions in fine sur le digestat", poursuit l'élu.

Face à ces informations contradictoires et à une consultation publique trop courte - initialement prévue pendant le seul mois de janvier - il a réclamé une prolongation. La préfecture a donc décidé de la faire durer jusqu'au 3 mars. Elle a aussi demandé aux conseils municipaux de donner un avis sur le projet d'ici le 18 mars. Le Conseilmunicipal de Tomblaine, comme celui de Vézelise par exemple, a déjà voté non à l'unanimité.

Pour participer à la consultation, il faut se rendre en mairie de Ludres ou bien sur le site de la préfecture de Meurthe-et-Moselle.