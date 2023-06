"On est dans une cocotte-minute", les viticulteurs de Dordogne vivent au rythme des alertes aux orages

Ce dimanche 18 juin, alors que la Dordogne est en vigilance orange aux orages, les viticulteurs du Bergeracois ont allumé leurs systèmes anti-grêle. "Ce sont des diffuseurs qui envoient de l'iodure d'argent dans les nuages dès que l'alerte est donnée", explique, sur France Bleu Périgord, Eric Chadourne, le président de la fédération des vins de Bergerac, lui-même vigneron à Creysse.

ⓘ Publicité

À lire aussi Météo : la Dordogne passe en vigilance orange aux orages

Cela fait presque un mois que les vignerons du Bergeracois guettent les nuages. "On s'inquiète de la grêle ou des très fortes pluies. Et ca va continuer à priori, soupire Eric Chadourne. On est en alerte rouge mildiou chez nous a cause de cette humidité ambiante qui n'arrête pas et cette chaleur."

Alors que les alertes, jaune ou orange, sont activées presque chaque jour par Météo France, les viticulteurs restent sur le qui-vive. "On suit la météo heure par heure. On a besoin de ces alertes, c'est vital pour nous", reconnait le président de la fédération des vins de Bergerac. "Au moins pour prévenir et mettre en route les systèmes anti-grêle. Ce sont des systèmes assez onéreux. C'est une vigilance permanente."

Et ça risque de continuer. Ce lundi 19 juin, le département est de nouveau placé en vigilance jaune. "Si un anticyclone arrive à réchauffer le tout, ça passera. Le problème, c'est cette humidité qui n'arrête pas. Là, visiblement, on est dans une espèce de cocotte-minute quotidienne avec des chaleurs torrides, un temps lourd, de l'humidité dans le sol et dans l'air. Ça va se calmer quand on aura passé le solstice", espère Eric Chadourne.