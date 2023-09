"On est des sentinelles ! ", les pêcheurs du Haut-Rhin recensent les poissons pour mieux les protéger

Dans le Haut-Rhin, la fédération de pêche organise depuis 5 ans, à chaque début du mois de septembre, le recensement des poissons. L'objectif est d'identifier les espèces et de voir leur évolution. Il s'agit aussi aussi de résoudre rapidement les "points noirs"**, c'est à dire là où il y de la pollution par exemple.

Les poissons comptés, pesés et remis à l'eau

Cela permet de faire l'état des lieux de la population, observer si il y a des difficultés et améliorer les choses si nécessaire. Dans l'Ill, dans le secteur de Waldighoffen, il n'y a pas beaucoup de truites : "c'est mauvais signe ", indique Emilien Bordier, le directeur de la fédération de pêche du Haut-Rhin.

Les poissons sont capturés pour être mesurés, pesés et remis à l'eau © Radio France - Guillaume Chhum

'Il n' y a pas beaucoup d'écoulement. On voit que c'est une station qui manque d'eau, en plus de la pollution. On sent une odeur d'eaux usées qui n'est pas bon signe," ajoute Emilien Bordier.

Des investigations vont-être menées, pour permettre d'améliorer la qualité de l'eau, pour que les poissons reviennent, notamment les truites.

Des opérations de recensement menées depuis 5 ans

Cette année, une trentaine de stations (ou de lieux de pêche ) ont été retenues pour le recensement, sur la Doller et l'amont de l'Ill.

"Nous sommes les sentinelles des milieux aquatiques. Les pêcheurs sont au bord de l'eau. Ils font remonter certains dysfonctionnements et certaines pollutions. On essaye d'alerter et d'informer", souligne Emilien Bordier.

Un travail mené par des pêcheurs, appuyés par les brigades vertes et des agents de l'office français pour la biodiversité. Cela existe depuis 2019, ces opérations permettent d'établir une vraie cartographie des lieux de pêche dans le Haut-Rhin, avec les bons et mauvais points et les choses à améliorer.

Pour la capture : les poissons sont attirés par le courant électrique, puis comptés, mesurés et pesés et remis à l’eau en bonne santé !