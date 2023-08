"On est quand même amer..." Les mesures anti-grippes aviaires levées dans les Pyrénées-Atlantiques

Les éleveurs de volailles et de canards des Pyrénées-Atlantiques vont pouvoir retrouver leur rythme habituel. Ce lundi 7 août, la préfecture a pris la décision de mettre aux fins au zonage réglementé mis en place pour lutter contre la propagation de la grippe aviaire. Un soulagement pour ces professionnels qui ne pouvaient jusque-là plus travailler correctement, mais certains ont du mal à s'en réjouir.

"On est amer, ça va durer jusqu'à quand ? Tant qu'il y aura cette grippe aviaire, on ne peut pas mettre de projets en place" regrette Jean-Michel Fortuna éleveur de canard et de volailles à Vialler. Il avait déjà subi les restrictions contre la grippe aviaire en décembre. Et les indemnités de l'état mettent du temps à arriver. "On est dépendant du banquier [...] aujourd'hui plus aucune banque ne finance des bâtiments d'élevage".