"On n'aime pas ce vent sec qui dure longtemps", Brice Guyau président de la FDSEA de Vendée

De l'eau bienvenue ! Depuis un mois, un temps sec en Loire-Atlantique et en Vendée pénalisait l'agriculture. Menaçant le bénéfice des pluies abondantes du début du printemps. Dans les champs, on scrute donc le ciel. "Ce n'est pas seulement la chaleur, car 29 degrés en juin ça arrive souvent, c'est surtout le vent d'est qui sèche tout, explique dans son champ de Thorigny Brice Guyau, président de la FDSEA de Vendée, ce vent a été très présent depuis plus de trois semaines et ce qui fait qu'il y a une évaporation qui est très importante. Aujourd'hui, sur les quarante premiers centimètres de la terre, il ne reste quasiment plus de fraîcheur et donc c'est très impactant, notamment pour les cultures comme le blé".

Grâce au printemps bien arrosé, les rendements s'annoncent corrects, mais certaines cultures sont plus sensibles à la météo actuelle comme le tournesol, le maïs, les haricots "qui ont quand même besoin d'un minimum d'eau. Et là, la pluie sera la bienvenue". De la pluie mais "surtout pas d'orage, car dans ce cas, l'eau ruisselle et ne pénètre pas la terre. 20 mm d'eau serait magnifique", conclut l'agriculteur.

Brice Guyau, président de la FDSEA de Vendée, à Thorigny © Radio France - Yves-René Tapon

