"On n'en dort plus la nuit" : la découverte d'un veau dévoré en Dordogne ravive la psychose du loup

Les yeux cernés, Christophe remonte le chemin jusqu'au pré au-dessus de la stabule, en tenant tendrement la main de Cécile, sa femme. C'est là qu'ils ont découvert un petit veau mort éviscéré et dévoré en partie , vendredi 21 juillet au lever du jour. Il était né la veille, l'éleveur l'avait vu en bonne santé encore à dix heures du soir.

ⓘ Publicité

"Que voulez-vous, vous vous mettez à pleurer. On a les larmes qui montent aux yeux, et puis, la colère", souffle l'éleveur. Le grand homme au physique de colosse s'effondre presque sous sa casquette quand il en parle, il a cette image qui lui reste en tête : "Le veau était allongé, tout mangé, le ventre, la cage thoracique découpée. Le foie, les poumons, le coeur. Tout de suite, j'ai pensé au loup, même si on n'est sûrs de rien".

"Depuis vendredi, on est des zombies"

"On pose la question", le reprend Cécile, "on n'affirme pas du tout que c'est le loup". La question est sensible en Dordogne. Le département est classé comme "zone possible d'expansion" du loup, mais les autorités n'ont jamais authentifié sa présence, malgré des signalements réguliers des éleveurs. Loup ou pas loup, la hantise du couple, c'est de se dire que la bête est peut-être encore là, tapie dans les maïs ou les bois.

"Depuis vendredi, on est des zombies", assure Cécile : "La nuit on ne dort pas, dès que le chien aboie, on se dit que ça y est, le prédateur revient". Les enquêteurs de l'OFB, l'Office Français de la Biodiversité, sont venus le jour même prendre des photos du veau et des traces dans le pré. Le résultat définitif de l'analyse des clichés doit tomber dans la semaine, mais déjà, la préfecture indiquait samedi à France Bleu Périgord qu'une attaque de loup était "très peu probable".

"Dès que le chien aboie, on se dit que la bête revient"

Ce qui est bien réel, c'est le traumatisme pour les éleveurs et pour leurs bêtes : "C'est l'horreur. Quand on est éleveurs, on aime forcément nos bêtes, parce qu'on galère tellement toute l'année. On a peur que la bête revienne. Les vaches, les chiens le sentent aussi". Le couple a mis toutes les vaches à l'étable. Fermée, à double tour. Il craint maintenant des avortements sur les prochains vêlages, à cause du traumatisme.

Christophe et Cécile sont encartés à la Coordination rurale, qui va se battre pour obtenir l'indemnisation du couple. Le syndicat se dit aussi dans l'attente de résultats "rapides" sur les analyses de l'OFB, pour trancher définitivement la question : quelle bête a dévoré le petit veau.