"On régale toujours dans les assiettes ! ", l'association des fermes-auberges du Haut-Rhin fête ses 50 ans

50 ans ça se fête ! Samedi et dimanche, la montagne descend en ville. L'association des fermes-auberges du Haut-Rhin organise deux journées festives au Parc Expo de Colmar. Tout se passe dans le Hall 5.

Régaler dans l'assiette et valoriser l'élevage de montagne

A cette occasion, il y aura des dégustations de produits fermiers, marché paysan, exposition de cloches et clarines. Dans le Haut-Rhin, il y a 41 fermes-auberges qui sont très prisées des randonneurs et des touristes de passage dans les Vosges.

Elles restent célèbres avec le repas marcaire et toutes les spécialités montagnardes. A la ferme-auberge Rothenbrunnen, Jean-Claude Lochert était là dans les années 70. "C'était au départ l'esprit montagnard, avec la vie des saisons, la montée des bêtes et en même temps accueillir des clients," se souvient le fermier-aubergiste.

Une partie de la famille Lochert © Radio France - Guillaume Chhum

La ferme-auberge a dans un premier temps ouvert ses portes en été, puis en hiver. Depuis 6 ans, Jean-Paul Lochert a transmis le flambeau à ses filles Valérie et Christelle. "On a gardé l'esprit, avec les clarines dans la salle principale. On a élargi la carte avec plus de plats avec viandes et fromage. "

La peste porcine chamboule les fermes-auberges

C'est le mari de Valérie, Frédéric Fest qui est aux fourneaux. Sa fille Marie s'occupe aussi du troupeau de chèvres, avec la fabrication de fromage. Kévin son fils s'occupe de l'élevage de porc. Mais la peste porcine chamboule la vie de la ferme-auberge.

" On a suspendu l'élevage pour faire un nouveau bâtiment et se mettre aux normes. En attendant, on achète le porc à un producteur local. C'est dommage car la viande de porc, ça prend une grande place dans le repas marcaire et les spécialités," déplore Kévin Fest, en attendant de jours meilleurs.

On rappelle que ferme et auberge forment un tout et que la charte demande qu'au moins 50% des produits servis proviennent de l'exploitation.

La ferme-auberge Rothenbrunnen est installée au petit ballon c'est le secteur le plus garni du Haut-Rhin, avec 7 établissements. Elle est ouverte toute l'année, sauf en janvier. La grande majorité des fermes-auberges rouvrent leurs portes à Pâques.