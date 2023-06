On trouve des cèpes en Dordogne grâce aux orages

Chaleur et humidité, c'est la météo parfaite pour les cèpes. Les gros orages de ces derniers jours favorisent la poussée des champignons, et on commence à en trouver en Dordogne, dans les endroits où il a bien plu. Le thermomètre affiche 25, 30 degrés, et dans certains endroits, il est tombé plus de 50 millimètres d'eau. Alors les cèpes sortent.

ⓘ Publicité

Ce weekend, la société mycologique de la Dordogne en a trouvé trois dans le Sarladais, du côté de Marquay.

Cèpes d'été

Le cèpe d'été est plus précoce que le cèpe de Bordeaux, qu'on trouve à l'automne. On le trouve parfois dès mai, et jusqu'en novembre, mais ce n'est pas le cas chaque année. Il faut vraiment que la météo le permette. En juin, ce ne sont souvent pas de grosses poussées, mais elles peuvent parfois être assez spectaculaires, comme l'année dernière, où il avait beaucoup plu.

On pourra peut-être trouver des cèpes du côté de Mussidan ou dans la Double dans les prochains jours, car les précipitations y ont été assez importantes. Les cèpes se cachent dans les bois de chênes ou de châtaigniers, de hêtres aussi. Il faut juste espérer qu'il ne fasse pas trop chaud pour ne pas que la terre s'assèche.

Et bien sûr, il est interdit de ramasser les cèpes dans des bois privés. Il faut l'autorisation du propriétaire.