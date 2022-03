Onze jeunes manchois en baccalauréat vente jouent les reporters au Salon de l'Agriculture

La Manche est bien représentée au Salon international de l'Agriculture. En plus des agriculteurs et des producteurs, onze jeunes en baccalauréat professionnel vente sont présents lundi 28 et mardi 1er février pour mener des interviews des manchois présents sur place.

La Manche en force au Salon international de l'Agriculture à Paris. 23 producteurs portent les couleurs du département jusqu'au dimanche 6 mars. On compte également une dizaine de vaches dans les allées, ainsi que "des jeunes reporters" en baccalauréat vente spécialité alimentaire et boissons. Ils s'agit d'onze lycéens de la Maison familiale rurale (MFR) de Percy, près de Villedieu-les-Poêles. Ces derniers réalisent lundi 28 février et mardi 1 mars des interviews des professionnels de la Manche, en partenariat avec le Conseil départemental.

Un intérêt pédagogique pour ces lycéens

Une collaboration déjà menée à plusieurs reprises. Il y a quelques années les jeunes de la MFR avaient distribué des paniers de produits locaux aux visiteurs. Cette fois, l'opération a davantage de sens pour leur formation : "Ici on sait d'où viennent les produits", s'exclame Théo. Son camarade Melvine à côté continue : "Au lycée, on travaille sur les produits bios par exemple, donc on découvre tout ça ici . On peut aussi apprendre de nouvelles sortes de labels." Un intérêt pédagogique donc, mais également l'occasion de travailler sur les relations sociales : être moins stressé par exemple face à un client.

Onze jeunes lycéens de la MFR de Percy réalisent des interviews pendant deux jours au Salon de l'agriculture. © Radio France - Raphaël Aubry

"Ce sont des lycéens qui seront conseillers-vendeurs pour du lait, du fromages ou du vin, explique Paul Lebreton, le directeur de la MFR de Percy. Le contact social, il est primordial. Ici, le Salon, c'est un grand observatoire pour eux. Il y a plein de choses à voir. Là cette année, ils peuvent rencontrer directement les producteurs [...] Certains ne sont jamais venus à Paris aussi, c'est la première fois. Ils ont pris le métro et découvrent autre chose"

Les interviews des lycéens devraient être publiées sur les réseaux sociaux de la MFR et ceux du Conseil départemental de la Manche, comme celle d'Antoine Faucaunier, éleveur à Urville-Bocage, près de Valognes.