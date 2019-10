Pau. Opération "contre-étiquetage" des agriculteurs dans un supermarché

La FDSEA du département a organisé ce mardi dans un hypermarché palois une manifestation pour coller des étiquettes sur les produits à base de viande, de fruits et légumes, et de céréales.... Ils cherchent à interpeller les consommateurs sur l'origine de ce qu'ils achètent et ce qu'ils mangent.

Pau, France

Ils étaient une quarantaine d'agriculteurs devant le Leclerc de Pau, équipés de drapeaux de la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles (FDSEA 64) et des Jeunes agriculteurs (JA) des Pyrénées-Atlantiques. En fin de matinée ce mardi, ils se sont lancés dans une opération "contre-étiquetage". Arrivés avec des tracteurs et des remorques remplies de pneus et de foin, les agriculteurs ont bloqué pendant plus d'une heure les entrées du parking du magasin.

Munis de trois étiquettes différentes ("Je ne sais pas d'où ça vient", "On cherche à nous tromper", "Je sais d'où ça vient"), ils se sont employés à marquer la provenance de dizaines de produits dans les rayons : viande, plats préparés, biscuits, fruits et légumes... "Les produits que nous, agriculteurs, sommes censés produire" explique Marc Dupouy, responsable FDSEA 64 dans le secteur bovin.

Dénoncer la concurrence et les traités commerciaux internationaux

Par cette action, les agriculteurs de la FDSEA veulent dénoncer la concurrence de produits provenant d'autres pays, parfois au sein même de l'Union européenne, ainsi que la signature de traités commerciaux comme le CETA (traité de libre échange entre l'UE et le Canada). Des pays où les conditions de production sont moins strictes et les prix de vente plus bas.

"On nous dit sans cesse que l'agriculture française doit être toujours plus vertueuse. Mais la France ne peut pas nous demander cela et en même temps nous mettre en concurrence avec des pays qui ont des règles de production complètement différentes des nôtres, voire inexistantes" se désole Marc Dupouy.

L'action s'est déroulée dans le calme, la direction du magasin n'est pas intervenue.

D'autres mobilisations ont eu lieu pour dénoncer l'"agribashing" à Orthez, Oloron-Sainte-Marie et Bayonne, et par la suite une rencontre entre les représentants de la FDSEA et le préfet des Pyrénées-Atlantiques a été organisée en début d'après-midi.