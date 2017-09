Opération coup de poing dans un hypermarché pour vérifier l'origine des viandes

Une dizaine d'agriculteurs se sont rendus, ce vendredi 29 septembre après-midi, dans un centre Leclerc. Une visite qui leur a réservés quelques surprises.

A l'appel de la FDSEA de la Mayenne et des JA (Jeunes Agriculteurs), des éleveurs mayennais ont donc vérifié l'origine des viandes aux rayons frais et conserves de la grande surface.

Opération vérification des origines des viandes de la @fdsea53 et des @JEUNESAGRI53 dans une grande surface lavalloise pic.twitter.com/OqR3BhP4pA — France Bleu Mayenne (@bleumayenne) September 29, 2017

Pour savoir si un décret, en vigueur depuis le 1er janvier, est bien respecté par les distributeurs. L'origine des viandes doit être obligatoirement indiquée sur les emballages des plats préparés. Une visite bien utile selon les agriculteurs qui ont mené cette opération. Dans cet hypermarché Leclerc, l'origine des viandes n'est parfois pas si précise que cela. Ou bien elle est étrangère, du sud de l'Europe notamment. C'est le cas pour un produit très apprécié, le jambon, explique Mickaël Guilloux, le responsable de la section porcine à la FDSEA : "On a des produits qui ne sont pas étiquetés ou mal étiquetés ou encore très troublants. Là on une barquette de chez Herta avec une origine espagnole, portugaise ou française. C'est se foutre de la gueule et des consommateurs et des producteurs. Tout le monde dit que l'origine française est gage de qualité et de traçabilité et dans les actes on fait différemment de ce qu'on prône".