Opération coup de poing des jeunes agriculteurs au Leclerc Pau université : "on ne compte pas pour du beurre"

Une dizaine de membres des Jeunes Agriculteurs du 64 ont fait irruption au centre Leclerc avec un veau pour aller expliquer aux consommateurs les causes de la pénurie de beurre. Ils ont déployé une banderole, collé des affichettes et rencontré les clients.

"Bouton d'or", une jeune génisse de trois semaines a donc quitté son étable d'Argagnon pour arpenter les allées du centre Leclerc de Pau université. Elle était installée dans un caddy, et passé les premiers moments un peu difficiles de la descente du tapis roulant, l'animal s'est prêté de bonne grâce aux caresses des enfants. C'était le moyen d'engager le dialogue avec les clients.

"La grande distribution" ment aux consommateurs, selon les jeunes agriculteurs

Selon les jeunes agriculteurs du 64, il n'y a pas de pénurie de matière première, comme l'affirment les affichettes du centre Leclerc dans le rayon du beurre qui est quasiment vide. Ces derniers mois, la demande mondiale a flambé, Le marché chinois est très demandeur, très logiquement les prix montent : la tonne de beurre est passée de 2000 euros la tonne à 7000 euros. En Allemagne, en six mois, le prix du beurre a augmenté de 75%. Au final l'augmentation pour le consommateur n'est que de quelques centimes. Selon les jeunes agriculteurs, en France la grande distribution refuse de payer plus cher aux industriels ou de réduire ses marges ; résultat, les industriels vendent aux pays qui acceptent de payer plus cher.

Iban Pebet, le président des jeunes agriculteurs du 64

Le dialogue avec la grande surface n'a pas pu s'engager, le directeur du centre Leclerc Pau université étant en vacances.