Opération dégustation gratuite à Tours organisée par les agriculteurs d'Indre-et-Loire pour s'opposer au CETA

Surprise ce vendredi soir pour les Tourangeaux. La FNSEA 37 et les Jeunes Agriculteurs leur ont concocté un petit apéro dînatoire place Jean-Jaurès.

" Fête du manger local".. C'est une dégustation gratuite de tous les bons produits de notre agriculture de Touraine. Melons, radis, concombres, tomates, mais aussi viande de bœuf charolais et même un cochon de lait. Le tout estampillé 37 bien sûr.. Sans oublier un bon jus de pommes de Vallères ou un rosé Noble Joué.

Si d'autres en France ont choisi de s'attaquer aux permanences des députés de la majorité, nos agriculteurs tourangeaux, eux, ont préféré offrir aux consommateurs tous les bons produits de Touraine. Une agriculture locale menacée selon eux par ces traités de libre échange signés avec le Canada et en passe de l'être avec les pays d'Amérique du Sud.

" Nous avons en Touraine et dans toutes les régions de France, des produits de qualité avec beaucoup de garantie alimentaire. C'est tout le contraire de ce que va nous proposer demain le CETA avec l'importation de produits sans aucune traçabilité et qui ne correspondent en aucun cas aux standards français. Par exemple des normes environnementales et sanitaires quasi inexistantes ( là-bas, farines animales, OGM, hormones de croissance.... ) et qui n'ont donc rien à voir avec ce que l'on connait chez nous." Sébastien Prouteau