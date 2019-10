Opération escargot des agriculteurs à Laval le mardi 8 octobre

Les syndicats de la FDSEA et les Jeunes Agriculteurs organisent une opération escargot à Laval le mardi 8 octobre pour dire stop à "l'agribashing" et non aux zones de non-traitement que souhaite mettre en place le gouvernement.

Département Mayenne, France

"On en a ras-le-bol !". Les agriculteurs de la Mayenne sont appelés à se mobiliser le mardi 8 octobre 2019 à Laval. Une manifestation organisée par le syndicat agricole de la FDSEA 53 et les Jeunes Agriculteurs. Au programme : une opération escargot à partir de 10h30. Les agriculteurs partiront du rond-point du Zoom direction le péage de Louverné. En tracteurs, les manifestants rouleront sur l'autoroute en direction du Mans jusqu'à Louvigné, pour revenir sur la départementale 57 en direction de Laval. L'opération escargot se terminera au rond-point du Zoom vers 15h.

Les motifs de mécontentement sont nombreux. Les accords commerciaux du CETA et avec les pays du MERCOSUR continuent d'inquiéter les agriculteurs de la Mayenne. Ces derniers montent également au créneau par rapport aux ZNT (les zones de non-traitement). En effet le gouvernement a ouvert une consultation publique sur ce sujet. En clair : le gouvernement souhaite faire voter une loi qui interdirait les épandages des substances les plus dangereuses à moins de dix mètres des habitations. Et pour les autres produits phytosanitaires, 10 mètres minimum pour les cultures hautes (viticulture, arboriculture notamment) et 5 mètres minimum pour les cultures basses (céréales par exemple).

"En France il y a même pas 1% de la population qui veut nous apprendre notre métier" déclare Jérôme Landais le président de la FDSEA 53 Copier

La Direction Départementale des Population en Mayenne a également demandé aux agriculteurs, aux maires, aux associations écologistes et bien sûr aux riverains de se mettre d'accord sur une "charte-riverains" à signer avant le 31 décembre 2019. De son côté Jérémy Trémeau, le président des Jeunes Agriculteurs est contre la future loi : "On nous a pas encore prouvé l'intérêt des zones de non-traitement. J'en appelle aux scientifiques ! Est-ce qu'il faut cinq mètres ? Dix mètres ? Vingt mètres ? Si on n’est pas capable de nous prouver le bienfait de ces zones, il n'y a pas de négociations possibles. Ce sera zéro mètre et point barre" explique l'exploitant mayennais.