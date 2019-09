Opération fourrage : les premiers chargements arrivent dans les élevages de la Corrèze

Les éleveurs corréziens les attendaient avec impatience . Les premiers chargements de l'opération fourrage menée par les syndicats FDSEA et les Jeunes Agriculteurs en lien avec la Chambre d'agriculture arrivent dans les fermes. Déjà plus de 4200 tonnes ont été commandées.

Corrèze, France

Comme l'an dernier déjà les syndicats agricoles corréziens, FDSEA et Jeunes Agriculteurs, proposent aux éleveurs des commandes groupées de fourrage pour compenser les manques dus à la sécheresse. Il s'agit cette fois de boules d'ensilage de maïs enrubannées, achetées par les syndicats et revendues à prix coûtant aux exploitants. Et la demande a été très forte. "On en est à 4242 tonnes sur 131 exploitations" précise Daniel Coudert le président de la FDSEA Corrèze. Et les retardataires peuvent encore passer commande durant une dizaine de jours.

Un manque de 50 tonnes

Il faut dire que les stocks de fourrage dans les exploitations corréziennes, malgré des bonnes fenaisons cette année, ne peuvent suffire. "Il manque environ 30 %" indique Tony Cornelissen, le président de la Chambre d'agriculture qui a effectué un bilan des réserves dans les élevages. Et surtout la plupart des éleveurs ont commencé à puiser dans leurs granges depuis déjà plusieurs semaines. Pierre Boudrie, éleveur à Eyrein d'un cheptel d'une centaine de vaches allaitantes, a commencé le 1er septembre. "D'habitude je commence vers le 15 novembre" précise-t-il. Résultat, dans son exploitations les 200 tonnes de matières sèches nécessaires à ses bêtes pour passer l'hiver n'y sont pas. "Il manque 50 tonnes". Pierre Boudrie a donc été contraint de commander 3 camions de 26 tonnes via les syndicats.

Une nouvelle catastrophe naturelle

Le coût pour Pierre Boudrie et pour tous les éleveurs dans son cas est évidemment énorme. Le prix négocié pour cette opération fourragère corrézienne est de 87 euros la tonne. La facture sera donc de plusieurs milliers d'euros pour les exploitations. Un investissement insupportable pour des éleveurs déjà bien mal économiquement. D'ores et déjà les syndicats et la Chambre d'agriculture ont donc entamé les démarches pour que le département soit reconnu comme en 2018 en état de catastrophe naturelle. "On en a vraiment un besoin crucial" précise Tony Cornelissen qui fait remarquer que les commandes cette année sont encore plus importantes que l'an dernier.