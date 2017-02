Une vingtaine de bénévoles de la Ligue de Protection des Oiseaux est venue installer des filets de protection sur la D438 à hauteur de Mathay dans le Doubs, pour éviter que les amphibiens ne soient écrasés par les automobilistes.

C'est une opération qui se reproduit pour la troisième année consécutive : l'opération sauvetage des amphibiens sur les routes. Ce samedi, une vingtaine de bénévoles de la LPO était mobilisée sur la D438 à Mathay, dans le Doubs. Durant leur période de reproduction - vers la fin du mois de mars - les crapauds, tritons alpestres et autres grenouilles quittent la forêt pour rejoindre l’étang de l’autre côté de la départementale. Alors pour éviter qu'ils ne finissent en bouillie, ils sont récupérés dans des seaux par les bénévoles de la LPO, qui installent de chaque côté de la route des filets verts d'une soixantaine de centimètres. "On plante des sortes d'agrafes pour éviter qu'ils ne passent sous les filets. Ils sont alors obligés de longer le filet et finissent dans des seaux que l'on installe dans la terre. Ensuite, on les récupère et on procède au comptage", explique Jean-Pierre, venu de Saint-Julien-lès-Montbéliard.

Les amphibiens sont récupérés dans des seaux et ensuite comptés et répertoriés avant d'être remis à la nature © Radio France - Rebecca Gil

Protection de la nature et de la biodiversité

Les bénévoles ne sont pas forcément connaisseurs des amphibiens, mais ils ont tout de même quelques notions : "On a des signes pour les reconnaître : les crapauds mâles par exemple ont une petite tâche noire au niveau des pattes, comme un velcro qui permet d'y attacher leur femelle", relate Jean-Pierre. Pour tous les bénévoles présents, c'est l'amour de la nature et la protection de la nature qui prime : "Il faut participer à toutes les actions qui permettent de protéger les espèces parce que l'impact de la circulation et des activités humaine est énorme. Si l'on ne fait rien, il sera bientôt trop tard", annonce Michel, de Dampierre-les-Bois. "Les amphibiens font partie de la création, c'est important de les protéger. L'Homme fait beaucoup de dégâts, alors quand on peut faire quelque chose de positif, il faut le faire", sourit Patricia.

"Il faut anticiper et installer des crapauducs sur toutes les routes pour éviter le pire" — Georges Lignier, l'un des coordinateurs de la LPO Franche-Comté

La protection des amphibiens n'est pas nouvelle, elle a commencé par le signalement d'automobilistes d'écrasement d'animaux sur les routes à la commune et au Conseil Départemental il y a cinq ans. "C'est important de faire ce geste de signalement, c'est ce qui a permis d'en sauver déjà des milliers", annonce Georges Lignier, l'un des coordinateurs de la LPO Franche-Comté. "L'objectif, ce serait de développer une culture de l'anticipation. À chaque fois que l'on fait ou que l'on refait une route, il faudrait installer des crapauducs, des passages permanents pour éviter les écrasements", ajoute-t-il.

"Les amphibiens ont toute leur place, au même titre que les baleines de l'Antarctique, à plus forte raison parce qu'ils sont sur le pas de notre porte" — Georges Lignier coordinateur LPO Franche-Comté

L'opération prendra se terminera à la fin du mois d'avril, lorsque la plus grosse période de reproduction des amphibiens sera passée, et qu'ils auront été tous ramassés, et comptés par des équipes de 14 personnes minimum de la LPO. L'association prévoit également de mettre en place une formation pour être plus pointu sur les critères de reconnaissance (même si 99 % des amphibiens sauvés sont des crapauds), ce qui permettrait d'éviter notamment de transmettre certaines maladies par de mauvaises manipulations.