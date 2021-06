PHOTOS - Orage de grêle aux Fourgs : les foins totalement détruits pour les agriculteurs

"C'est le désastre, la catastrophe, on n'a plus rien". Au moment d'évoquer le terrible orage de grêle qui s'est abattu ce lundi sur la commune des Fourgs, André Zaugg, Dédé pour les copains a des larmes dans la voix. "Tout est couché, on ne sait pas si c'est encore récupérable, ni comment le faucher. Il faut attendre du beau, on ne sait pas quand il viendra. C'est la cata".

Les foins ont été hachés menu, broyés, et couchés par la grêle. © Radio France - Dimitri Imbert

Quinze jours de foin en stock au maximum

Pour cet agriculteur qui élève 45 vaches laitières sur le hameau des Granges Bérard, comme pour la quinzaine d'autres exploitants agricoles de la commune, les semaines et mois à venir s'annoncent difficiles : "Il nous reste trente balles de foin, on en a pour quinze petits jours, même pas." Mais pourquoi les foins n'ont ils pas été rentrés plus tôt ? "Ils n'étaient pas arrivés à maturité, on est à 1100 mètres d'altitude", explique de son côté Stéphane Cote-dit-Jacques, éleveur de 50 vaches laitières.

De véritables torrents de grêlons

Comme les autres, tous deux ont perdu tout leur fourrage, 80% du territoire de la commune a été frappé par ce phénomène climatique "jamais vu auparavant", de l'aveu de tous dont le maire de la commune, Roger Belot.

De véritables torrents de grêlons ont traversé les jardins. © Radio France - Dimitri Imbert

Les dégâts sont multiples, c'est par endroits de véritables torrents de grêlons qui ont traversé des jardins. Gros comme des balles de ping-pong, certains ont même réussi à perforer les carrosseries des voitures.

Certains grêlons ont réussi à perforer les carrosseries des voitures. © Radio France - Dimitri Imbert

Mise en place d'une chaîne de solidarité

Mais ce sont bien les exploitants agricoles qui lui payent le plus lourd tribut, d'autant qu'ils ne sont pas assurés contre la grêle. Pour les soutenir, la Chambre d'agriculture du Doubs et les syndicats, Jeunes agriculteurs et FDSEA, ont fait le déplacement. Une fois réalisée une estimation des besoins, ils comptent mettre sur pied une chaîne de solidarité pour alimenter en foin le village. Pour eux l'objectif est aussi d'éviter une flambée des prix due à la spéculation.

La quinzaine d'exploitants de la commune ont reçu le soutien de la Chambre d'agriculture et des syndicats agricoles qui vont mettre en place un approvisionnement en foin. © Radio France - Dimitri Imbert

Une saison blanche en perspective

François Aymonnier, le maraîcher de la commune, enregistre lui une perte sèche "de 30 à 40.000 euros" et se prépare à une saison blanche. "Toute la production de fraises est par terre, les salades sont en confettis, les plans de courgettes sont détruits. On est en altitude, on n'aura pas le temps de resemer."

La production de fraises de François Aymonnier a été totalement détruite par la grêle. © Radio France - Dimitri Imbert

La commune essaie de monter un dossier pour obtenir un arrêté de reconnaissance de catastrophe naturelle mais ce n'est pas gagné car selon la préfecture du Doubs, cet arrêté ne couvre pas la grêle, uniquement les inondations.

Suite à une coulée de boue sur le hameau des Granges Bérard, une 40aine d'habitations soit 180 personnes sont privées d'eau potable jusqu'à nouvel ordre.