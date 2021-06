Orages dans la Marne : des vignes abimées et une forte inquiétude à l'approche des vendanges

Les vignerons ont la gueule de bois ce dimanche. Au lendemain des violents orages qui ont balayé la Champagne-Ardenne dans la soirée du samedi 19 juin, l'heure est au constat. En première ligne face aux intempéries, les vignes n'ont pas été épargnées et dans certains secteurs les dégâts pourraient être importants, c'est en tout cas ce que redoute le Syndicat Général des Vignerons.

"Il y a eu beaucoup d'eau, jusqu'à 50mm, dans certains secteurs, notamment dans l'Aisne et dans la Vallée de la Marne, ce qui a crée des écoulements. On a eu des averses de grêle assez fortes qui ont cassé la vigne par endroit", rapporte Maxime Toubart, président du SGV qui compare la taille des grêlons à des balles de tennis.

"Une période assez sensible pour la vigne"

Ces intempéries, aussi soudaines que violentes, interviennent à moins de trois mois de la période des vendanges. De quoi inquiéter certains vignerons. "On est dans une période assez sensible pour la vigne, elle pousse bien, elle est en fleur, elle a besoin de chaleur, de soleil et ce n'est pas ce qui est prévu pour les prochains jours. On ne peut rien faire face à la météo, on subit et on compte sur notre chance pour que les dégâts soient limités mais c'est évident qu'il y en a dans les secteurs les plus touchés", explique Maxime Toubart.

"Sur deux, trois ans, on va avoir des problèmes"

Pour cette fin de week-end, Météo France prévoit encore des orages locaux accompagnés de pluies, avec un possible passage en alerte orange pour la fin de journée de dimanche. Les éclaircies ne devraient pointer (brièvement) le bout de leur nez qu'en milieu de semaine, période à laquelle le SGV espère y voir plus clair et dresser un bilan. "C'est sur qu'on est inquiet, on sait très bien qu'une vigne qui grêle, c'est une vigne qui mettra du temps à se remettre. Sur deux, trois ans on va avoir des problèmes après cet orage, car il y a la vendange qui part mais aussi le bois de taille", rappelle Maxime Toubart.

Le président du Syndicat Général des Vignerons précise qu'il existe une réserve interprofessionnelle pour palier aux intempéries dans les vignes. Un stock d'urgence, pris sur les précédents vendanges, qui pourrait être utilisé dans les prochaines semaines en cas de gros dégâts.