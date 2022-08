Orages de grêle en Dordogne : une enveloppe de 900.000 € pour les agriculteurs touchés

Plus de deux mois après les épisodes de grêle dans le Ribéracois, la Préfecture de Dordogne annonce ce mardi qu'une enveloppe de 900.000 euros va être débloquée pour venir en aide aux exploitations du département "pour aider les exploitations en extrême difficulté et dont la trésorerie ne permettrait plus de faire face aux dépenses immédiates nécessaires à la poursuite de leur activité et aux besoins essentiels du foyer". Cette enveloppe pour les agriculteurs de Dordogne fait partie du fond d'urgence de 40 millions d'euros alloués au niveau national pour les exploitations touchées par les intempéries. Une aide jugée insuffisante pour des producteurs de céréales du Périgord. Le montant maximal par exploitation est de 5.000 euros.

L'état de catastrophe naturelle également reconnu pour 25 communes de Dordogne

La semaine dernière, l'État avait déjà annoncé la reconnaissance d'état de catastrophe naturelle pour 25 communes du département. Cela permet aux sinistrés d'entamer des démarches pour obtenir des indemnisations liées aux intempéries, mais seulement concernant les inondations et les coulées de boues. Les dégâts liés à la grêle chez les particuliers sont uniquement du ressort des assurances.