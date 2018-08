"Ça a fait comme un couloir. Des rafales presque aussi fortes que le 4 juillet." A Alles-sur-Dordogne, Bernadette Dehors Huard ne peut que constater les dégâts que les orages de la nuit du mercredi 8 au jeudi 9 août ont fait dans sa noyeraie. "Une trentaine d'arbres sont tombés, ils avaient été plantés il y a une vingtaine d'années par mon père", se désole-t-elle.

Une récolte en baisse à l'automne

La récolte s'annonçait prometteuse avec des branches bien chargées. "Le poids a dû jouer c'est sûr et en plus c'est une parcelle qui est irriguée. J'avais arrosé avant-hier ça n'a pas aidé. Si les arbres repartent ils ne donneront pas ce qu'ils donnaient avant sept ou huit ans," explique Bernadette. Après les orages, il ne faudrait pas que les maladies s'en mêlent. "On devrait normalement être en train de traiter contre les insectes et là il va falloir s'occuper de nettoyer..."

Une chose est sûre la production sera impactée. La noyeraie donne en moyenne 12 à 13 tonnes de fruits par an. Elle ne devrait pas atteindre les 10 tonnes cette année. Bernadette n'a pas été la seule victime des orages. Une dizaine de producteurs auraient été touchés selon la Coop Cerno. Du côté de Beaumont et Lalinde notamment. D'autres se manifesteront peut-être dans les prochains jours.