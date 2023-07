Orages et grêle : des productions de cassis dévastées sur les hauteurs de Dijon

Sur les cinq hectares de culture de Romain Duthu, il ne reste rien. "Quand je suis arrivé deux heures après l'orage. En voyant l'état de la route et des arbres quand je montais la route, j'ai tout de suite compris". Malgré de minces espoirs, le constat est affligeant, "Je suis arrivé dans la plus petite parcelle. Là, il n'y avait plus une baie de cassis sur les buissons. Je me suis dépêché d'aller voir sur la plus grande [parcelle] qui est la plus productive. Le bilan était le même. Tous les fruits étaient éclatés au sol avec de la grêle au pied".

ⓘ Publicité

Deux heures après les violents orages, les grêlons sont toujours visibles sur les parcelles de cassis. - Romain Duthu

Aucune récolte possible

"Le plus frustrant pour les cassis, c'est qu'on a une machine à récolter qui est arrivée mardi soir juste avant l'orage dans notre parcelle indique le producteur. Tout était prêt pour le mercredi matin dont la main d'œuvre et la livraison dans la foulée ." En vain, la machine ne tournera pas. Rien ne sera récolté. "Sur le moment, c'est vraiment décourageant de voir le travail d'une année, tout l'investissement fourni détruit en quelques minutes... Aussi proche de la récolte", indique le producteur amer.

Un impact sur l'avenir

Ces dégâts auront peut-être répercussions sur l'avenir, "l*a récolte de l'année prochaine est également compromise puisqu'il y a une partie des jeunes pousses de cette année qui aurait dû servir à produire le fruit l'an prochain qui ont été détruites*", conclut-il.