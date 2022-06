Orages : le bilan des dégâts de ce week-end en Nouvelle-Aquitaine

Quelques jours après les violents orages de ce week-end, les cultivateurs et viticulteurs de plusieurs départements de Nouvelle-Aquitaine pensent leurs plaies et évaluent les dégâts. Retrouvez le détail des zones touchées dans la région.

La Nouvelle-Aquitaine dresse le bilan des violents orages qui ont touché 65 départements en France, ce week-end. Ce lundi, Marc Fesneau, le ministre de l'Agriculture, s'est rendu en Gironde puis dans le Gers pour soutenir les viticulteurs qui ont subi les conséquences de ces intempéries. Une "vraie catastrophe", selon les mots de la présidente de la FNSEA, Christiane Lambert, qui a touché quasiment tous les départements de la région.

Les viticulteurs de Gironde très touchés

Marc Fesneau ne s'est pas rendu chez une viticultrice de Saint-Quentin-de-Caplong, en Gironde, par hasard : 70% de sa propriété ont été ravagés par la grêle. Nadège Impériale est désespérée lorsqu'elle s'adresse au ministre de l'Agriculture : "Ça a duré un quart d'heure. Près de 80 hectares sont touchés." Dans la commune voisine, Les Lèves-et-Thoumeyragues, un autre viticulteur est venu témoigner ce lundi matin. "Ca va être très compliqué. Moi j'avais la chance de vendre mon vin et d'assurer des marchés mais aujourd'hui, je ne sais pas comment je vais faire", s'inquiète Christian Porcher.

Cet épisode grêle a commencé à s'abattre sur le vignoble girondin dès le milieu de la semaine dernière, plus particulièrement dans le Pays foyen.

2.500 hectares touchés en Dordogne

Michel Delpon, député de la deuxième circonscription de Dordogne, était aussi présent aux côtés du ministre, notamment parce que son département a été durement touché. Dans un message posté sur Facebook, il parle de "2.500 hectares touchés dont 1000 hectares détruits pour la récolte 2022 et des conséquences éventuelles sur la récolte 2023".

Comme en Gironde, la grêle a commencé à tomber en milieu de semaine dernière sur le vignoble du Périgord. Ce couple, qui a 15 hectares dans la commune de Saint-Sauveur-de-Bergerac, déplore les très nombreuses feuilles "hachées" qui jonchent le sol. "On a perdu entre un tiers et la moitié de la production", déplore Fleur Morand-Monteil, la co-propriétaire du château Terre-Vieille. Le château Fénelon, classé aux monuments historiques et situé dans la vallée de la Dordogne, a lui aussi été touché. Le vent et la pluie se sont engouffrés par le toit qui était en rénovation.

Gros dégâts en perspective dans le Poitou

Au nord de la région Nouvelle-Aquitaine, les Deux-Sèvres et la Vienne ont aussi senti passer ces orages. Les cultures de tournesol, blé, orge et les vignes du Thouarsais sont impactées d'après Denis Mousseau, le président de la FNSEA 79. Les vignes du Loudunais ont aussi pas mal souffert. Dans la Vienne, selon la FNSEA, 850 hectares de céréales et 150 hectares de vigne ont été touchés.

Des vignes endommagées et des inondations dans les Landes

Des habitations ainsi que des vignes ont subi le courroux du ciel landais. Au Frêche, petite commune limitrophe avec le département du Gers, une viticultrice d'Armagnac se désole : "La vigne est complétement hachée, les toits sont hachés. [...] On a pris le gel au mois de mars, on a eu 50% de pertes. Là, avec la grêle, on est à 100% de pertes." La grêle s'était aussi abattue sur les vignes landaises à la mi-mai.

Les pluies de grêlons ont été longues et intenses dans les Landes ce week-end. Les différentes photos envoyées par les habitants du département à France Bleu Gascogne en attestent. Des grêlons aussi gros que des œufs sont tombés, brisant parfois le pare-brise de véhicules. Jusqu'à 4.500 foyers ont été privés d'électricité.

Dégâts limités dans les deux Charentes

La Charente-Maritime n'a visiblement pas été touchée ou très localement, là où certains agriculteurs de Charente ont compté les pertes à leur réveil ce samedi matin. Les pompiers ne sont intervenus qu'à quatre reprises pour des faits relatifs à ces intempéries. Un gros orage de grêle a touché la région de Mansle, au nord d'Angoulême, dans la nuit de vendredi à samedi avant de se déplacer vers Poitiers.

Chaque impact sur une plante crée une petite blessure - Christian Daniau

Malgré tout, quelques cultures ont donc bien été touchées comme "comme l'orge, le blé, le colza, le maïs, le tournesol. C'est certainement le soja qui a été le plus touché", explique Christian Daniau, président de la Chambre d'agriculture de la Charente. Il est lui-même exploitant et une partie de ses 170 hectares a souffert aussi. Il alerte : "Le risque aussi, c'est que chaque impact sur une plante crée une petite blessure ce qui est une porte d'entrée pour les maladies."

Les Pyrénées-Atlantiques restent épargnées

Même si le département faisait partie de la liste de ceux placés en vigilance orange aux orages, les Pyrénées-Atlantiques sont passés entre les gouttes de cet épisode météorologique. Seul fait notable du week-end, un TGV a percuté un arbre qui était tombé sur la voie au nord-ouest de Pau, ce samedi soir. Personne n'a été blessé même si les 301 passagers ont dû patienter jusque tard dans la nuit avant d'être transférés dans une autre rame. La ligne Paris-Tarbes a été coupée toute la matinée de dimanche.