Orages : un éleveur isérois perd trois cochons tués par la grêle, et des milliers d'euros de dégâts

Alors que les orages se sont calmés en Isère depuis deux jours , les agriculteurs eux constatent les dégâts : la grêle a endommagé de nombreuses cultures, notamment dans la vallée de l'Isère et le sud-Grésivaudan. Les noyers notamment ont été très touchés, mais aussi certains vignobles et des productions de légumes et même certains animaux.

ⓘ Publicité

loading

"Les cochons ont tous des cabanes et des abris pour se réfugier mais comme il faisait beau ils sont restés dehors", explique Alexandre Matraire, de la ferme du Saint Sauveur, dans la commune du même nom. "Les grêlons sont arrivés très vite. Le lendemain, on a retrouvé les trois petits allongés dans le pré et recouverts de bosses. Ils avaient moins de quatre jours". Une perte inédite pour ce paysan qui s'occupe au quotidien de ses 350 cochons.

Dans le jardin d'Alexandre Matraire, qui alimente son restaurant, les tomates sont en partie déchiquetées. - Alexandre Matraire

"On va oublier le salaire pendant plusieurs mois"

Dans le jardin, les tomates sont en partie déchiquetées, les courgettes très abîmées, les noix sont recouvertes d'impacts, laissant des traces noires sur la coque... sans oublier le foin et la nourriture des cochons : une bâche la protégeait, enfin ce qu'il en reste... "Il y a des impacts de grêle tous les dix centimètres", déplore Alexandre devant sa bâche qui laisse désormais passer les rayons du soleil.

La bâche qui protégeait le foin et la nourriture des cochons est pleine de trous © Radio France - Théo Hetsch

"J'avais six tonnes de nourriture en-dessous, j'ai pu en utiliser les deux premiers jours puis tout a fermenté, j'ai dû tout jeter", explique le paysan installé depuis 2019. Il évalue la perte entre 10 et 12.000 euros. "Je pense qu'on va oublier le salaire pendant plusieurs mois voir jusqu'à la fin de l'année pour pouvoir tout réparer"

Alexandre s'est alors tourné vers son assurance, en vain : "Avec toutes les clauses d'ancienneté et de vétusté, rien n'est pris en charge. La bâche par exemple, n'est assurée que pendant les cinq premières années, or celle-ci a huit ans...", explique Alexandre Matraire.

Alors maintenant, Alexandre espère surtout que les clients vont venir nombreux dans son restaurant, la Taverne du Bélier Rouge à Saint Antoine l'Abbaye, pour l'aider à relever la tête.