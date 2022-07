Orléans : Martin-Pouret, la moutarde qui ne connaît pas la pénurie

À l'heure où trouver de la moutarde dans les supermarchés est un calvaire à cause d'une pénurie de graines de moutarde au Canada, l'entreprise loirétaine Martin-Pouret vend toujours des pots dans sa boutique d'Orléans et dans toute la France. Explications.

C'est un incontournable du barbecue devenu (presque) introuvable cet été. Dans les rayons des supermarchés, les pots de moutarde manquent à l'appel. La faute, non pas à la guerre en Ukraine, mais à une pénurie de graines de moutarde outre-Atlantique. Le Canada, 80 % de la production mondiale, a connu une sécheresse l'an dernier qui a anéanti les cultures.

Un client est venu d'Annecy juste pour acheter de la moutarde - la directrice de la boutique

Dans la petite boutique Martin-Pouret, dans le centre-ville d'Orléans, les stocks de pots de moutarde sont bien présents, même si la forte demande vide petit à petit les étagères. Au téléphone avec ses parents qui habitent à Nancy, Stéphane est missionné pour acheter de la moutarde. "Je vais les retrouver ce week-end, et comme il n'en trouvent plus dans leurs supermarchés, il m'ont demandé de ramener trois pots", explique ce jeune Orléanais.

Dans la boutique à Orélans, les clients viennent de toute la France. © Radio France - François Ventéjou

Comme Stéphane, la boutique a vu arriver 30 % de nouveaux clients depuis le début de la pénurie au printemps. "Un client est venu d'Annecy pour acheter de la moutarde, un restaurateur, il n'avait rien d 'autre à faire à Orléans que d'acheter de la moutarde, raconte la directrice de la boutique Juliette Jarry. De nombreuses personnes de toute la région viennent tous les jours, juste pour la moutarde."

Dopée par cette nouvelle clientèle, l'entreprise réalise une année record. "Sur le pot de 200 grammes qui est notre standard, l'année dernière on en a vendu 220.000, et cette année, en seulement six mois, on est déjà à 240.000 pots", explique David Matheron, co-dirigeant de Martin-Pouret. Un pot à 5,95 euros l'unité.

Des graines cultivées dans le Loiret

Comment Martin-Pouret fait-il pour vendre de la moutarde alors que les géants comme Maille et Amora n'en ont plus ? L'entreprise loirétaine n'est pas dépendante des graines de moutarde du Canada, elles sont toutes cultivées à Pithiviers chez un agriculteur. Lui n'a pas été touché par la sécheresse et dispose donc de stocks habituels. La récolte 2022 vient d'avoir lieu, et la moutarde loirétaine va continuer de s'arracher. Le retour à la normale pour les marques dépendantes des graines du Canada est prévu en novembre, au mieux.