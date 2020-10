Orne : le cidre du Perche désormais reconnu par une Appellation d'origine contrôlée

L'idée avait été lancée en 1998 et la voilà qui se matérialise enfin. Le cidre du Perche obtient enfin son AOC, c'est une véritable récompense pour les sept producteurs concernés établis sur les départements de l'Orne, de la Sarthe et de l’Eure-et-Loir.

Le cidre du Perche célèbre (enfin) son AOC. Alors que la récolte des pommes commence ce jeudi 15 octobre, les producteurs de cidre du Perche peuvent avoir le sourire ! Ils ont obtenu l'Appellation d’Origine Contrôlée qui va être bientôt publiée au Journal Officiel. Le cidre du Perche est produit dans sept exploitations réparties sur l’Orne, la Sarthe et l’Eure-et-Loir.

"C'est l'aboutissement de 22 ans d'investissement des producteurs

En Normandie, c’est donc la troisième AOC à être délivrée à la filière après le cidre du pays d’Auge et celui du Cotentin. "C'est l'aboutissement de 22 ans d'investissement des producteurs pour faire valoir notre produit" clame fièrement Grégoire Ferré, un producteur dont le verger est situé à Mortagne-au-Perche dans l'Orne. Selon lui, cette AOC met en valeur "le savoir-faire, le territoire et montre que nos cidres ne sont pas de banales 'cidre bouché' mais que ce sont des produits dont les fruits ont été sélectionnés sur un territoire particulier avec une histoire cidricole."

Grégoire Ferré espère également que l'AOC va lui ouvrir de nouveaux marchés : "On travaille d'arrache-pied pour que le cidre d'une manière générale et les cidres du Perche en particulier trouvent une place de plus en plus importante sur, à la fois, les tables de restaurants mais aussi dans les foyers normands, dans les foyers de France, et ensuite à l'étranger pour qu'au milieu des cidres de Normandie, celui du Perche soit un des grands crus des cidres français."

Des arômes d'épices douces

Et le cidre du Perche a des arguments à faire valoir de ce côté-là. Selon Jean-François Bougeant, le président du salon international Cidrexpo organisé à Caen, ce cidre produit "dans les terres" a "un début de bouche qui peut-être assez amer mais avec une très belle fraîcheur en fin de bouche. C'est un nouveau compagnon idéal pour les fromages, notamment le bleu, pour les viandes rôties et puis surtout pour la cuisine orientale et notamment indienne. Il faut tenter ce cidre avec un poulet Tandoori avec suffisamment de curry, c'est très sympa. Ce plat mettra en relief les arômes d'épices douces que l'on retrouve très souvent dans les cidres du perche." Et l’AOP (l'Appellation d’origine protégée), qui est la version européenne de l’AOC, sera attribuée l’année prochaine.