Osmoy : des chercheurs l'INRAE veulent réduire les rots des chèvres

On y retrouve 1.500 moutons et 500 chèvres. Et c'est là , que l'INRAE compte mettre au point les races de demain. Des animaux que l'on va faire évoluer pour qu'ils s'adaptent au réchauffement climatique et y contribuent moins en émettant beaucoup moins de gaz à effet de serre, moins de méthane notamment. L'élevage va devoir diviser par deux ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050. Une chèvre émet 800 gr de dioxyde carbone par litre de lait produit, soit environ 2,4 kg par jour... Egalement du méthane, le principal gaz qui contribue au réchauffement climatique. Ce pôle de phénotypage va permettre de suivre 240 animaux en continu et de tester des idées pour réduire ces émissions : " Chaque fois que l'animal vient manger ou vient boire, il est pesé " détaille Jérôme Boucherot, directeur du site Inrae d'Osmoy. " En variant le régime alimentaire, on va être en capacité de sélectionner les animaux qui émettent plus ou moins de méthane. Il y a donc l'aspect génétique évidemment, mais aussi alimentaire. Plus un animal va manger de la fibre, plus il va ruminer et émettre du méthane. On va travailler sur ces leviers."

Les chercheurs veulent travailler sur l'alimentation mais aussi les caractéristiques génétiques des animaux pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre - Laurent Cario (Inrae)

Les ingénieurs testeront aussi l'efficience alimentaire ou la résistance au parasitisme pour aboutir à une évolution des races mais aussi à de nouvelles méthodes de travail pour les éleveurs. Chaque élevage va devoir calculer à l'avenir son impact sur le réchauffement climatique : " On doit quantifier les émissions de méthane par le rot des chèvres de chaque élevage " confirme Dominique Verneau, président du syndicat du crottin de Chavignol. " L'utilisation d'engrais azoté a également un impact important sur le bilan de nos élevages. On va donc jouer sur l'alimentation pour réduire l'impact environnemental ; on joue aussi sur l'âge de la mise-bas le plus tôt possible et on veut limiter le nombre d'animaux improductifs dans nos élevages. On a différents leviers pour agir et réduire de 15 à 20 % les gaz à effet de serre dégagés par nos élevages."

Les recherches portent aussi sur les moutons - Laurent Cario (Inrae)

Des informations qui figureront un jour sur l'étiquetage des produits alimentaires pour que les consommateurs privilégient les plus vertueux...