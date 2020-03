Où faire ses courses dans les Alpes Maritimes ? Marchés, Circuits Courts, Producteurs

Les Marchés de producteurs et de commerçants locaux

Plusieurs communes des Alpes Maritimes obtiennent l'autorisation du préfet du département de maintenir leurs marchés :

Guillaumes, Peillon, Sospel, Eze, Beaulieu-sur-Mer, Contes, Beausoleil, du Careï et des Halles de Menton, Cagnes-sur-Mer, la Roquette-sur-Siagne, Mouans-Sartoux, Peymeinade, Sainte-Laurent-du-Var, Théoule-sur-Mer.

Les marchés de Cannes, de Nice, d'Antibes, de Vence et de Grasses, restent fermés.

Découvrez cette carte des marchés ouverts dans les Alpes-Maritimes proposée par nos confrères de France 3 Côte d'Azur

Vente de poissons par les pêcheurs

La ville de Cannes annonce que les pêcheurs ont l'autorisation de poursuivent la vente au débarqué à la Prud’hommie à la Pantiero (sauf le lundi)

Les producteurs s'organisent

Puget-Thénier

Les producteurs de la vallée du Var s'organisent afin de répondre aux demandes des consommateurs de plus en plus importantes. Depuis quelques jours un système de "drive" est en place devant le magasin "Montagnes Paysannes" (à coté de la gare de Puget-Thénier). Pour commander avant de venir avec votre véhicule il suffit de cliquer ICI

Les producteurs qui sont habituellement sur les marchés sont très nombreux à proposer des livraisons à domiciles "sans contacts", voici une sélection avec les contacts pour que vous puissiez commander :

Saint Martin Vésubie

Nice

La maraichère la plus connue du marché Libération de Nice ne peut plus vendre au stand N°42, mais Sandrine Mezzanotti propose des paniers de légumes à 20€ et des bouquets de fleurs à 5€. Vous commandez avant 20h00 par téléphone au o6 8o 86 25 89 et vous récupérez votre panier sur place, sur les hauteurs de Pessicart à l'exploitation ou chez un commerçant de Saint Pancrace à Nice.

Saint-Blaise

Tout le département des Alpes Maritimes

La plateforme Mon Panier Bleu propose de livrer chez vous "sans contact" les produits des artisans du département. Fruits et légumes, mais aussi chocolat, pâtisserie, café, fromages, poissons. Priorité aux produits locaux, bio ou raisonnés. Les véhicules de livraison sont « froid positif » et nous assurent la chaîne du froid.

Cette page sera actualisée régulièrement, France Bleu Azur soutient les producteurs et les commerçants locaux ! Vous êtes producteurs, vous souhaitez apparaitre dans cette sélection, envoyez vos informations par mail à nicolas.merou@radiofrance.com