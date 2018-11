Ours en Ariège : les demandes d'indemnisation des éleveurs ont explosé cette année

Les services de l'Etat en Ariège ont cette année traité presque deux fois plus de demandes d’indemnisation d'éleveurs qu'en 2017. L'ours a été désigné responsable de la mort de plus de 400 bêtes en 2018, elles n'étaient qu'une centaine chaque année entre 2013 et 2016.

Foix, France

La préfecture de l'Ariège a communiqué les chiffres de la commission d'indemnisation des dommages d'ours du département. Le bilan de la saison 2018 est de 448 dossiers traités, contre 265 l'année dernière soit une augmentation de 70% en un an. À titre de comparaison, il y a eu en Ariège 174 demandes en 2016, et autour de 150 en moyenne dans les années 2012-2015. Sur ces 448 dossiers cette année, la grande majorité, 428 ont reçu une réponse positive.

Le nombre d'animaux victimes de l'ours a vraiment explosé à partir de 2016

Cette année, les dossiers font état de la mort de 645 animaux indemnisés, l'immense majorité étant des ovins, une quinzaine de bovins, deux chevaux, trois chiens et on peut rajouter 16 ruches (les ruches ne sont pas comptabilisées). Sur ces 645 bêtes mortes, les services de l'Etat estiment que 425 sont imputables à l'ours soit 65%. Ce chiffre était systématiquement inférieur à 200 entre 2012 et 2016.

#Prédation: action symbolique ce mardi de la @ConfPaysanne de l'Ariège devant la préfecture de #Foix pour la réunion de la Commission d'Indemnisation des Dégâts #Ours. La question des indemnisations est importante mais insuffisante pour régler le problème de fond de la prédation. pic.twitter.com/aoQU6OBUZt — Conf' Paysanne (@ConfPaysanne) November 13, 2018

On estime que 44 ours vivent dans le noyau central des Pyrénées, entre Ariège, Haute-Garonne, la partie Est des Hautes-Pyrénées et les versants espagnols correspondants. Ils étaient deux fois moins nombreux il y a six ans.