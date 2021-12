Ouvert en septembre, l'abattoir de Carentan-les-Marais ne fonctionne qu'à 30% de ses capacités

Tant attendu, le nouvel abattoir de Carentan-les-Marais peine à attirer les éleveurs et les bouchers. L'établissement a ouvert en septembre et propose d'abattre des bovins, des ovins et des porcs. La direction lance un appel aux professionnels et aux particuliers.

Le nouvel abattoir de Carentan-les-Marais est ouvert mais tourne au ralenti. Après la fermeture de celui de Cherbourg il y a un an et demi, les éleveurs et les bouchers ont un nouveau service dans la Manche. L'abattoir de la Baie du Cotentin est opérationnel depuis le 6 septembre 2021, après plusieurs reports. Il emploie douze personnes et peut recevoir jusqu'à 3 000 tonnes de bovins, d'ovins et de porcs par un an. Un petit abattoir multi-espèces qui ne fonctionne qu'à 30% de ses capacités.

Pas facile de démarrer l'activité 1 an 1/2 après

"Il a besoin de rentabilité et pour ça il faut de l'activité, souligne Gilbert Michel, président de la Société coopérative d'intérêt collectif (SCIC), en charge de l'exploitation de l'établissement - l'abattoir étant propriété de la Communauté de commune de la Baie du Cotentin, dont l'investissement s'élève à huit millions d'euros. On attend avec impatience que ça monte en puissance au niveau de l'arrivée des animaux et des débouchés. Il y a des habitudes qui se prennent et quand on ouvre un service comme celui-ci après l'arrêt de celui de Cherbourg, c'est un peu l'inconvénient. Cela aurait été plus facile de démarrer il y a un 1 an et demi."

Dans la salle d'abattage les équipes disposes de trois lignes pour les bovins, les ovins et les porcs. © Radio France - Raphaël Aubry

La direction pointe également un problème de communication. Tous les professionnels ne sont pas encore au courant que l'abattoir est ouvert. Il y a aussi l'effet crise sanitaire. Enfin, seule la ligne de bovin a ouvert début septembre, suivie des ovins quelques semaines plus tard, en raison de problèmes techniques. Le ligne pour les porcs n'est active que depuis récemment. Certains agriculteurs et bouchers auraient donc préféré concentrer leur abattage sur un seul établissement ailleurs.

Maintenant toutes les lignes sont en service, on peut amener tous les animaux. C'est ouvert aux coopérateurs de la SCIC, mais aussi aux autres. On ne fait pas de différence. Tout le monde sera servi - Gilbert Michel président de la Société coopérative d'intérêt collectif

Actuellement cet abattoir de 2 900 mètres carrés reçoit deux gros bovins par semaine, une dizaine de veaux, ainsi que près de 70 à 80 ovins et ports. Les équipes comptent sur la découpe, pour attirer davantage de volume. D'ici fin décembre à début janvier, le service sera proposé aux clients dans une petit salle annexe. "Il nous manque quelques finitions et l'agrément de la DDTM (Direction départementale des Territoires ndlr). On va pouvoir proposer cette prestation et apporter un plus. C'est un petit abattoir de proximité", pointe le directeur Olivier Tapin.

Olivier Tapin est le directeur de l'abattoir de Carentan-les-Marais depuis novembre 2020. © Radio France - Raphaël Aubry

Un bilan d'activité sera réalisé en fin d'année prochaine. Pour l'heure, l'abattoir de la Baie du Cotentin n'est pas rentable, quatre mois après son ouverture. Les équipes espèrent par ailleurs attirer un grossiste.