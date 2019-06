Ouverture ce mardi du 53em congrès national des jeunes agriculteurs au Scarabée de Roanne

Roanne, France

La grande thématique du congrès cette année c'est la transmission des exploitations.

Un tiers des agriculteurs ont plus de 55 ans aujourd'hui et il faut penser au renouvellement des générations, un véritable défi pour une profession qui n'attire plus forcément les jeunes. Remi Jousserand le président des JA, jeunes agriculteurs de la Loire, organisateur du congrès à Roanne explique que la survie du milieu rural est aussi a ce prix.

il faut relever ce défi , on veut encore des jeunes dans les campagnes, on veut encore des campagnes vivantes et çà passe par l'activité agricole . Remi Jousserand

Remi Jousserand président des JA de la Loire Copier

Le scarabée de Roanne prêt a accueillir le congrès national des JA © Radio France - Yves Renaud

Le métier d’agriculteur est en train de changer, il faut produire différemment, plus propre , moins industriel et sur des circuits plus courts, tout le monde en est conscient et les jeunes agriculteurs plus que les autres encore. Ce sont eux qui vont avoir à relever les défis du changement d'orientation de la production, dans les années à venir. Paul Meunier, est éleveur de vaches allaitantes à Mars dans le nord de la Loire, il exploite sa ferme en Gaec avec son frère. Pour lui il faut absolument du sang neuf dans la profession pour la faire évoluer .

Il faut convaincre les jeunes que c est un métier passionnant , le congrès c'est l'occasion de travailler tous ensemble pour l'avenir des agriculteurs. Les jeunes sont là pour que ça bouge . Paul Meunier

Paul Meunier Éleveur de vaches allaitantes à Mars dans la Loire Copier

Le congrès national des JA se déroule jusqu'à jeudi à Roanne dans la Loire