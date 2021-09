Ouverture de la 56e édition du festival de la viande à Evron, un millier d'animaux et des centaines d'éleveurs

C'est l'un des événements incontournables de la rentrée en Mayenne, un rendez-vous professionnel, festif et populaire, 20.000 visiteurs sont attendus jusqu'à dimanche. Le festival de la viande à Evron débute ce vendredi 3 septembre, c'est la 56ème édition, plus d'un millier d'animaux, près de 300 éleveurs. Et en même temps se déroulera, c'est la nouveauté, le CIMA, le Carrefour Interprofessionnel du Monde Agricole, qui n'avait pas pu se tenir cet été à Mayenne.

Pass sanitaire obligatoire pour entrer sur le site

Le festival de la viande est le plus grand concours d'animaux de boucherie en France et en Europe, en donnant possibilité à tous les visiteurs de déguster, savourer de la viande de boeuf durant 3 jours et à toute heure avec des tartines de viande que l'on peut "manger sur le pouce".

Cette année, à Evron, il y aura un concours inter-départemental Charolais, un concours Ovins Bleu du Maine et un concours inter-départemental Rouge des Près, une exposition avicole et apicole, une foire commerciale et artisanale. Les commerçants de la petite ville des Coëvrons organiseront leur grande braderie samedi.

