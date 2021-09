Ouverture de la chasse dans le Gard et en Lozère

C'est l'ouverture générale de la chasse ce dimanche. Ils sont un peu plus de 17 000 dans le Gard et 5 200 en Lozère.

L'ouverture générale c'est aujourd'hui et qui dit ouverture générale dit possibilité d'avoir accès à la chasse de toutes les espèces, ça commence à partir du grand gibier, dont la plus grande des espèces est le cerf jusqu'à la plus petite des espèces d'oiseaux migrateurs, l'alouette des champs, en passant par le gibier d'eau et le gibier de plaine, le lièvre, la perdrix, le faisan. Voilà donc tout est accessible explique Christophe Rieutord de la fédération de chasse de Lozère : "la Lozère est un département de chasse parce que c'est un département rural. C'est bien une activité ancienne et historique de nos territoires ruraux."

Christophe Rieutord de la fédération de chasse de Lozère Copier

La saison démarre malgré la crise sanitaire André Thérond, le président de la fédération de chasse de Lozère espère une année avec moins de contraintes : "la saison passée a été très impactée par le virus. On revient quand même sur les conditions pratiquement normales en respectant un certain nombre de gestes barrières à un moment donné, que ce soit le port du masque à certains endroits, etc. On est quand même dans la nature. Les espaces sont vastes. Ça permet quand même un espace de liberté. La crise sanitaire, elle, a surtout un impact, si vous voulez, en termes de prélèvements. Il faut savoir quand même que l'an passé, lors du confinement par les chasseurs, nous n'avions pas à aller sur le terrain sauf pour aider le monde agricole. Il y a eu donc des possibilités offertes aux chasseurs d'aller à la chasse pour faire des prélèvements. Ça a été 1.600 sangliers de prélever 160 cervidés. Donc, si vous voulez quelque part, ça a été bien que nous puissions retourner à la chasse et dans des conditions un peu compliquées, effectuer des prélèvements qui nous ont permis de limiter les dégâts. Ça n'a pas été une année normale puisque la chasse à l'approche n'était pas autorisée, etc. Mais il faut savoir qu'il y avait tout un tas de personnes en France qui ont vu leur activité aussi perturbée. Et les chasseurs n'avaient pas à être plus dans la nature que d'autres personnes. Il y avait un effort collectif à faire. C'était simplement pour de la régulation.