Ouverture de la chasse en Côte-d'Or : Une application pour les promeneurs disponible dès maintenant

Sur fond de manifestation à Dijon pour défendre les libertés et les traditions des chasseurs, la fédération de Côte-d'Or annonce la création d'une application pour informer les promeneurs de la présence ou non de chasseurs dans leur secteur.

France Bleu Bourgogne : Les huit fédérations de chasseurs les huit fédérations départementales sont appelées à se rassembler ce vendredi à Dijon au pied de la préfecture, à 15 heures. Avant de parler de ce rassemblement, parlez nous un petit peu de ce qu'on appelle la chasse traditionnelle. En quoi est-elle menacée?

Pascal Sécula : Les chasses traditionnelles, effectivement, sont complètement menacées puisqu'il y a une décision du Conseil d'Etat qui suspend cette pratique. Cette chasse traditionnelle, ou ces chasses traditionnelles se pratiquent notamment dans les Ardennes, ou dans le Sud-Ouest de la France. Donc, il n'y a pas ce type de chasses traditionnelles en région Bourgogne-Franche-Comté.

C'est ce qu'on appelle la chasse à la glu. La chasse à la cage ?

La chasse à la glu, c'est encore autre chose. Je dirais que la décision, malheureusement, du Conseil d'Etat est plutôt irréversible. Ce qui est nouveau, c'est notamment ce qui est la chasse filets et aux cages. Ce sont des cages pour les grives, pour le merle, le vanneau, le pluvier doré. Des espèces chassables sans aucun problème, mais avec un mode de chasse autre que le fusil.

Aucune de ces chasses ne se pratique en Côte d'Or. Pourquoi appeler à ce rassemblement ?

C'est un soutien. Vous l'avez fort bien résumé. C'est un soutien un jour avant les très grandes manifestations qui vont avoir lieu demain dans plusieurs régions de France. On attend 10 à 15.000 personnes à Mont de Marsan, on attend 10.000 personnes à Amiens, donc ça va bouger dans toutes les régions de France concernées. Et la région Bourgogne-Franche-Comté ne voulait pas ne rien faire et voulait surtout montrer cette solidarité. On voit très bien qu'il y a une tentative de démantèlement de la chasse française morceau par morceau par nos associations opposées à la chasse, la LPO par exemple. Donc, il faut effectivement, montrer ses muscles.

Est ce que vous comprenez que ces méthode de chasse soient vues comme des reliquats du passé, des chasses cruelles ?

Elle n'est pas plus cruelle que de prélever avec un fusil. Donc, on prélève des oiseaux avec une méthode de chasse qui est autre et surtout avec des techniques ancestrales qui se transmettent de génération en génération. Moi le premier, je suis parfaitement incapable de pratiquer ce type de chasse parce que je n'ai pas, entre guillemets, eu la chance de participer de génération en génération à ce type de chasse.

Gris, ça ne chasse pas, orange, ça chasse

Ce week-end, vous allez de nouveau retrouver les bois et les forêts avec vos fusils. On sait que ces derniers mois ont été compliqués avec le confinement. Vous n'avez pas pu chasser autant que vous auriez pu. Est ce que vous craignez des dérapages ? Est ce qu'on peut aller se promener dans les bois sans avoir peur?

C'est la grande reprise en effet le dimanche 19 septembre, en plaine ou au bois pour le sanglier et le chevreuil. L'ouverture générale, ça reste toujours un plaisir pour chaque chasseur. Maintenant, pour les non-chasseurs, tout simplement. J'annonce déjà au grand public que nous avons à la Fédération départementale des chasseurs de Côte d'Or créé une nouvelle application téléchargeable gratuitement et très facilement : "Chasse infos", qui vous permettra à tous de regarder en tapant la commune où vous êtes, où vous voulez aller vous promener, avec deux couleurs, une grise, ça ne chasse pas, une orange, ça chasse. Et vous avez la définition du territoire qui s'affiche, avec le jour notamment, et donc là, pas de risque pour aller se promener. SI on le souhaite, on peut malgré tout se promener dans les zones orangées,

A nos risques et périls ?

Non, on ne peut pas dire, à nos risques et périls, le partage de la nature peut se faire sans problème. Il faut aller au contact des chasseurs à ce moment-là qui vous expliqueront très bien dans quelle direction il ne faut pas aller. Bien évidemment, il faut éviter de se retrouver au milieu d'une battue de grand gibier. Donc, avec cette application, vous pouvez le faire facilement. Et si vous êtes au contact de chasseurs parce que vous êtes en limite de ces zones, il faut aller au contact de ces chasseurs qui vous donneront l'information très facilement.