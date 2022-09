Ouverture de la chasse en Gironde : "Quand les chasseurs sont dans les bois, le pyromane n'y est pas"

"Allez viens vite, on continue !", ordonne Patrick à sa chienne Naïa, qui gambade dans la forêt de Carcans. Le chasseur, qui possède son permis depuis 44 ans, avait hâte de pouvoir retourner en forêt. C'est désormais chose faite, avec l'ouverture officielle de la chasseen Gironde, depuis dimanche 11 septembre à 8 heures. Un moment important pour les 40.000 adhérents de la fédération départementale des chasseurs, après la destruction d'une partie de la forêt par les incendies de l'été. Les 28.000 hectares brûlés sont d'ailleurs interdits d'accès aux chasseurs pour l'instant. La préfète de la Gironde a aussi pris un arrêté pour interdire la chasse entre 14 heures et 20 heures dans tout le département jusqu'à mardi, à cause des grosses chaleurs.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"C'est une partie de notre vie qui s'en est allée", regrette Patrick, également président de l'association de chasseurs de Carcans. "Moins que pour les propriétaires, bien sûr. Mais pour nous aussi, parce qu'on est des utilisateurs de cette forêt. Même dans le Médoc, on a eu des gens qui ont allumé des feux !" Raison de plus, estime le chasseur, pour réinvestir la forêt le plus rapidement possible. "Quand on chasse, avec le monde qu'il y a, ça m'étonnerait que quelqu'un vienne mettre le feu", affirme-t-il. "On est aussi là pour prévenir. Lors des ouvertures de la chasse, même celles plus chaudes que cette année, je n'ai jamais vu un départ d'incendie. Quand les chasseurs sont dans les bois, le pyromane n'y est pas."

Le chasseur de Carcans a finalement réussi à tuer un perdreau. © Radio France - Bastien Munch

à lire aussi Incendies en Gironde : Brigitte Bardot demande le report de l'ouverture de la chasse à 2023

Solidarité entre chasseurs

À Carcans, où plus de 500 personnes chassent régulièrement, la forêt n'a pas été touchée par ces incendies, contrairement au Bassin d'Arcachon et au Sud-Gironde. L'association locale de chasseurs a donc décidé d'inviter les chasseurs des zones sinistrées à venir dans le Médoc. "On va accueillir tous ceux qui veulent", explique Patrick. "On s'est inscrit sur la liste des communes pour proposer aux chasseurs de La Teste ou de Landiras de venir chasser ici. On est là pour s'entraider, on est tous chasseurs et on doit défendre ce patrimoine. Si la forêt dans laquelle je chasse se mettait à brûler, je serais heureux si on m'invitait ailleurs." Les fédérations départementales voisines ont aussi proposé aux chasseurs de la Gironde de venir chasser chez eux.

à lire aussi Incendie de La Teste : les chasseurs au chevet de la faune

Patrick chasse du faisan et du perdreau en début de saison, avant la bécasse un peu plus tard. © Radio France - Bastien Munch

à lire aussi Carcans : l'association Gironde Vigilante mobilise ses troupes autour de la lutte contre les incendies

Le domaine de chasse à Carcans s’étend entre forêts et étangs. © Radio France - Bastien Munch