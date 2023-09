Ouverture de la chasse en Normandie : malgré son déclin depuis presque 50 ans, l'activité attire les jeunes

"Aller... Pourquoi pas, moi aussi, passer le permis !" Voilà une réflexion qui a traversé l'esprit de Cassandre Burgot, 21 ans, sœur, fille et petite-fille de chasseurs. Il y a un an, l'étudiante en licence pro environnement à Caen décide de sauter le pas. "J'ai toujours baigné dans le monde de la chasse. Je suivais ma famille dans les battues. C'est une tradition, c'est un mode de vie."

Elle n'est pas la seule jeune à se diriger vers la chasse. Malgré la baisse du nombre de chasseurs depuis les années 1970, les jeunes se tournent de plus en plus vers cette activité. En 2022, 963 571 chasseurs ont fait valider leur permis, ils étaient plus d'un million dans la dernière étude de la Fédération Nationale des Chasseurs datant de 2015.

"Moi, dans mon groupe, il y beaucoup de jeunes. Il y a aussi quelques personnes plus âgées, des amis de la famille et je suis la seule fille, explique Cassandre. La chasse, c'est quelque chose qui est très important pour moi et que j'ai envie de poursuivre."

Le premier chasseur de sa famille

Thibaut Renault, 19 ans, chasse dans le groupe de Cassandre autour de Lisieux. "J'ai passé mon permis de chasse cette année. C'est une passion depuis que je suis tout petit", précise le Lexovien. Dans sa famille, aucun chasseur à l'horizon. Un profil plus rare de jeunes qui n'héritent d'aucune tradition familiale.

"Mon entourage a été ouvert et l'a bien pris. Ils comprennent ma passion pour la chasse. Moi, ce que j'aime, c'est découvrir des paysages, être dans la nature, voire des animaux sans forcément les tirer. Et puis, j'ai pris un permis national pour pouvoir voyager pour la chasse."

Thibault vient du monde de la pêche. "Il y a des valeurs communes entre les deux. Je connais des pêcheurs qui sont devenus chasseurs et inversement." L'activité prend aussi de plus en plus de place sur les réseaux sociaux, les jeunes y partagent des photos d'animaux, de parties de chasse, de moments conviviaux. Un puissant levier qui permet à l'activité de traverser les barrières de l'héritage familial pour s'étendre à d'autres jeunes en recherche d'une passion "plus proche de la nature", confie Thibaut.