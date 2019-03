Ouverture de la pêche: 22 000 pêcheurs prêts à taquiner la truite en Touraine

Indre-et-Loire, France

L'Indre-et-Loire compte 22 000 pêcheurs. Tous ne seront pas au bord des rivières ce samedi 9 mars au matin mais une grande partie d'entre eux va faire l'ouverture de la pêche à la truite. Car l'ouverture c'est à 6H45 c'est-à-dire 30'00 avant le lever du soleil. La fédération départementale de pêche a déversé 900 kilos de truites dans les plans d'eau de La Celle Saint Avant, La Ferrière, et Les Hermites.

Eymeric Cailler est responsable du magasin Pacific Pêche à Chambray-les-Tours. Il exprime son ressenti sur cette ouverture de la pêche à la truite: "je pense que çà démarre bien cette année, on a eu beaucoup de lâchers de truites dans la région. On vend beaucoup d'appâts, des taignes, des vairons, des vers à tête noire, etc..Cà va être une belle ouverture! "

La pêche à la truite d'aujourd'hui, ce n'est plus le folklore d'antan. D'abord, on se lève de moins en moins au lever du soleil. Ensuite, on pêche plus pour le plaisir du geste et de la nature que pour l'assiette. Jean-Claude prépare son ouverture. Il s'installera autour du plan d'eau de Joué-les-Tours. Est-ce que ce sera à 6H45 pétante?

Au lever du jour? Sûrement pas, c'est fini ce temps là! On va arriver, si on trouve de la place on va s'installer et puis voilà" -Jean-Claude, pêcheur à Joué-Lez-Tours

Jean-Claude ne pêche plus depuis bien longtemps pour remplir son assiette.

Avec les truites qu'ils mettent aujourd'hui, j'appelle çà du poisson de cirque, moi. Il n'y a pas besoin d'être une fine ligne pour les pêcher

Pour Martial aussi qui habite Beaulieu les Loches, la pêche à la truite c'est du "no kill" c'est-à-dire le plaisir du geste et non pas celui du garde manger. En Touraine, la règle impose de ne pas pêcher plus de 4 truites par pêcheur et par jour. Ce sont des fario ou des arc en ciel. Leur taille ne doit pas être inférieure à 25 cms. Il n'y a que 10 rivières de 1ère catégorie en Indre-et-Loire pour pêcher la truite, la Brenne qui est la plus connue, la Dême ou encore l'Escotais ou la Maulne.

La pêche à la truite sera ouverte jusqu'au 3ème dimanche de septembre c'est-à-dire jusqu'au 15 septembre 2019...