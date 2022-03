Ouverture de la pêche à la truite : plus de 9000 pêcheurs en Dordogne ont pris leur carte

"C'est un peu timide", reconnaît Jean-Michel Ravailhe. Le président de la Fédération de Dordogne pour la pêche et la protection du milieu aquatique n'est pas encore inquiet, mais il est un peu déçu. C'est ce samedi 12 mars l'ouverture de la pêche à la truite partout en France, et en Dordogne, le nombre de cartes vendues est en légère baisse par rapport à l'an dernier.

En Dordogne, 9049 pêcheurs ont pris leur carte au 11 mars au soir, contre 9578 l'année dernière. Ce n'est pas grand chose, mais ces 5,5% de baisse marquent la fin de deux années de hausse. Avec l'épidémie de coronavirus, et les confinements, les Périgourdins ont eu envie de grand air, et la Fédération a repassé la barre des 20.000 pêcheurs en Dordogne en 2021.

Un loisir qui devient cher avec le prix du diesel

"Actuellement, on se pose des questions. Normalement, la veille de l'ouverture, on est à 900 cartes par jour, et là jeudi on était à 750. La plupart des cartes se prennent dans la semaine qui précède l'ouverture de la truite", remarque Jean-Michel Ravailhe.

Il avance comme explication possible la morosité qu'induit l'actualité très lourde en ce moment avec la guerre en Ukraine, mais aussi la hausse du gasoil : "Je pense que la hausse très importante des carburants est une des raisons. Les pêcheurs qui aiment aller au nord du département, si vous habitez Bergerac ou Périgueux, on arrive vite à un tiers du plein de la voiture aller-retour".